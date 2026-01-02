Minutos antes del mediodía, en San Martín de Porres (SMP) delincuentes a bordo de cinco vehículos secuestraron a dos agentes de seguridad, padre e hijo, y robaron un camión de una tienda deportiva que tenía como destino llevar la mercadería a la zona de Lima Sur.

Según Latina, el hecho ocurrió en la avenida Augusto B. Leguía. Los efectivos son padre e hijo, el primero es un policía en retiro y el segundo está en actividad.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y lo cercaron. Se constató que no se hallaron casquillos de bala. Las cámaras de seguridad del lugar serán claves para conocer cómo la identidad de los ladrones.

La Policía indicó que hasta el momento ambos continúan con paradero desconocido.

Cifras de delincuencia en Perú

De acuerdo a cifras de la OCDE, el 75% de los peruanos considera la delincuencia o la violencia entre los tres principales problemas del país. Esto revela que, el Perú se ha convertido en el país con mayor percepción de inseguridad en América Latina.

Es el porcentaje más alto de la región y supera el promedio latinoamericano (60%), así como el promedio de los países miembros de la organización (30%).