Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Crecida del río Rimac pone en riesgo a cerca de 9 mil vecinos en Lurigancho-Chosica. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

En Lurigancho-Chosica, el aumento del caudal del río Rímac ha generado alarma entre los vecinos, pues cerca de 9,000 personas viven en zonas consideradas de riesgo directo ante un eventual desborde.

