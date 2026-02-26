“Hay 1,800 viviendas de alto riesgo. Están en las quebradas, al costado del río Rímac… Entonces, hay 1,080 viviendas, cerca de 9 mil personas que viven de manera directa y, de manera indirecta, cerca de 70 mil personas, que pueden ser afectadas solamente en Chosica”, indicó.
Cabe resaltar que el burgomaestre dejó en claro que la cifra señalada solo considera a vecinos de Lurigancho-Chosica; sin embargo, en toda la cuenca medial del río Rímac hay cerca de un millón de personas que podrían resultar afectadas ante un eventual desborde del torrente.
Las autoridades locales mantienen vigilancia permanente en el afluente, que la mañana del pasado miércoles 25 de febrero superó los 100 metros cúbicos por segundo, alcanzando el umbral de alerta naranja del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Ante la situación, la Municipalidad de Lurigancho-Chosica decidió clausurar temporalmente el puente Caracol, una vía clave que conecta sectores del distrito, debido al riesgo inminente que representa el incremento del nivel del río para la estructura y los transeúntes.
Asimismo, el tránsito vehicular fue desviado, aunque se permite el paso peatonal con precaución. Además de la amenaza por el nivel del agua, vecinos han manifestado inquietud por la falta de barreras y trabajos de prevención suficientes.
El alcalde Vargas también hizo un llamado al Estado para emitir un decreto de urgencia que permita destinar recursos adicionales para enfrentar la emergencia y reforzar muros de contención, con apoyo de entidades como la Autoridad Nacional del Agua y la Autoridad Nacional de Infraestructura.
