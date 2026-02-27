La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) precisó que las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de Chosica y Chaclacayo. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.
Adrián Villar, responsable del atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro, fue detenido preliminarmente por 72 horas en su domicilio de Miraflores. Imágenes de cámaras muestran su huida, presencia de su familia y policías cuestionados. Hoy se amplía su declaración y reconstruye los hechos desde el accidente a las 23:20 hasta su captura.