El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el caudal del río Rímac alcanzó en las últimas horas un alarmante umbral rojo, a causa de las fuertes lluvias, la noche de ayer, jueves 26 de febrero, en la estación hidrológica Chosica registrando 120.97 m3/s

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) precisó que las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de Chosica y Chaclacayo. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.