La evaluación del caudal se inició el 24 de febrero con 30 m³/s hasta llegar a los 41.23 m³/s de ayer. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el caudal del río Rímac alcanzó en las últimas horas un alarmante umbral rojo, a causa de las fuertes lluvias, la noche de ayer, jueves 26 de febrero, en la estación hidrológica Chosica registrando 120.97 m3/s

