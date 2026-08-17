Sismo de magnitud 4.0 se registró en Puno. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 4.0 se registró en Puno. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Este lunes 17 de agosto, a las 7:51 p.m, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 39 kilómetros al suroeste de Ilave, El Collao, en la región Puno, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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