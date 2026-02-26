Resumen

Honor presentará su nueva línea de productos en el MWC 2026. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Las principales firmas de teléfonos inteligentes ya se están alistando para el Mobile Wolrd Congress (MWC) 2026. Uno de ellos es Honor, que presentará para su serie de productos sus nuevas capacidades de interconectividad con otros sistemas operativos como el de Apple.

