Las principales firmas de teléfonos inteligentes ya se están alistando para el Mobile Wolrd Congress (MWC) 2026. Uno de ellos es Honor, que presentará para su serie de productos sus nuevas capacidades de interconectividad con otros sistemas operativos como el de Apple.

Bajo el concepto "Transfer Without Limits“ se permite compartir contenido con diferentes dispositivo y estará disponible en sus nuevos productos Honor Magic V6, la Honor MagicPad 4 y la Honor MagicBook Pro 14.

Señala la firma que con esta función sus equipos pueden funcionan como puentes tecnológicos. En el caso del HONOR Magic V6, soportará transferencia OneTap de archivos con iPhone y Mac. Actualmente solo HONOR soporta transferencia OneTap con Mac, que permite transferir eficientemente fotos, videos y otros archivos desde el HONOR Magic V6 a la Mac con un solo toque.

Para la HONOR MagicPad 4, se permitirá enviar fotos y videos desde un iPhone, y también funcionar como pantalla extendida de Mac, lo que ofrecerá un nuevo nivel de productividad en los flujos de trabajo.

En cuanto a la HONOR MagicBook Pro 14, con un simple clic en HONOR Share, se podrán transferir rápidamente imágenes y documentos a iPhone o iPad, lo que permite el intercambio de archivos sin complicaciones.

El evento se realizará en Barcelona. Los equipos se presentarán el 1 de marzo, donde también Honor dará a conocer su Robot Phone y su primer robot humanoide con AI.