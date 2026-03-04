Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

USA8839. NUEVA YORK (NY, EEUU), 02/03/2026.- Fotografía cedida por Apple donde se observa el nuevo iPhone 17e. La tecnológica estadounidense Apple presentó este lunes sus nuevos modelos iPhone 17e y iPad Air, que incorporan sus últimos procesadores y mejoras en rendimiento, conectividad y funciones de software. EFE/Apple /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
USA8839. NUEVA YORK (NY, EEUU), 02/03/2026.- Fotografía cedida por Apple donde se observa el nuevo iPhone 17e. La tecnológica estadounidense Apple presentó este lunes sus nuevos modelos iPhone 17e y iPad Air, que incorporan sus últimos procesadores y mejoras en rendimiento, conectividad y funciones de software. EFE/Apple /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
/ Apple
Por Agencia EFE

La tecnológica estadounidense Apple presentó este lunes sus nuevos modelos iPhone 17e y iPad Air, que incorporan sus últimos procesadores y mejoras en rendimiento, conectividad y funciones de software.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: