Honor Magic8 Lite: un teléfono ‘duro de matar’ con una batería fuera de serie

Si lamentas que los teléfonos de hoy no aguantan los golpes como los de antaño, la marca china Honor viene con un poco de magia en sus manos con el Magic8 Lite, un celular de gama media que si bien probablemente no soporte los mismos abusos que el legendario Nokia 1110 - un aparato quizás más similar a una calculadora que a un smartphone actual - se mantiene en funcionamiento tras caídas y hasta sumergido bajo el agua, algo que pudimos comprobar repetidamente. Todo esto acompañado con una batería de una duración poca vista entre los rivales de su mismo rango de precios.

Especificaciones técnicas

Categoría Características Diseño ●Dimensiones: 161.9mm (L) x 76.1mm (A) x 7.76mm (P)

●Peso: 189g (incluyendo la batería)

●Resistencia: Certificación IP69K, IP69 e IP68 (Agua, Polvo y Alta

Presión) Pantalla ●6.79 pulgadas HONOR FullView Display AMOLED

● 1.07 Billones de colores, 100% DCI-P3

● Protección: Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 con estructura de amortiguación de 6 capas y Certificación SGS de 5 Estrellas

● Brillo: 1200 nits / 6000 nits pico

● Tasa de Refresco: 120Hz adaptativa

● Resolución: 2640 x 1200

● Cuidado Visual: Atenuación PWM de 3840Hz Procesador ●Chipset: Qualcomm® Snapdragon® 6 Gen 4 (4nm)

● CPU: Octa-core

● GPU: Qualcomm® Adreno™ A810 Memoria ● 16GB de memoria RAM efectiva (8GB Físicos + 8GB HONOR RAM Turbo)

● 512GB de almacenamiento Cámaras ● Principal: 108MP (f/1.75) Ultra-Sensing Camera (Zoom en Sensor 3x).

● Secundaria: 5MP (f/2.2) Ultra-Wide Camera.

● Frontal: 16MP (f/2.45) Batería ● Capacidad: 8300mAh con tecnología Silicon-Carbon

● 66W HONOR SuperCharge

● Carga inversa de 7.5W vía cable

● Autonomía: Hasta 3 días de uso / 48 horas de música / 22.2 horas de video. Conectividad y red ● Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G

● Bluetooth: BT5.2 (Soporta BLE, SBC, AAC, LDAC, APTX HD)

● Puertos: USB Type-C con soporte OTG (para carga inversa)

● SIM: Nano-SIM, Dual Stand-by

● Tecnología: 5G NR / LTE TDD / LTE FDD / WCDMA / GSM Sistema operativo ● MagicOS 9.0 basado en Android 15

● Listo para MagicOS 10 basado en Android 16 Precio referencial S/.1.699

Diseñado para ‘todo terreno’

Honor ha apostado por un diseño clásico con el Magic8 Lite: un rectángulo de líneas limpias perfectamente balanceado sin protuberancias ni vidrios curvos que lo hacen muy agradable de sostener. Es también sorprendentemente delgado (7,76 mm) y ligero (193 gramos) a pesar de una gigantesca batería de 8300mAh, de la que ahondaremos más adelante.

El Magic8 Lite está perfectamente equilibrado, como todo debe estar. / Juan Luis Del Campo

Se trata de un paquete estéticamente atractivo, donde su característica visual más importante es su ‘suite’ de lentes en una configuración circular - característica de la línea Magic Lite - que de todos modos se configuran en un paquete sobrio y hasta elegante. Una impresión ayudada por una acertada selección de colores, con equipo de prueba al que accedimos de un atractivo color esmeralda que en los materiales promocionales llaman ‘verde bosque’, aunque el modelo también llega en un negro ‘medianoche’ y un afable crema que han calificado de ‘dorado amanecer’.

Revelando su estado como teléfono de gama media, el Magic8 Lite está construido no con metal sino de un policarbonato (léase plástico) que sin embargo no es una desventaja, ya que no solo es resistente a las marcas de las huellas dactilares, sino que tiene una increíble resiliencia ante todos los abusos que un móvil puede estar sometido por un dueño descuidado.

Y es que el celular incorpora un diseño de amortiguación de seis capas y cristal templado ultra resistente Corning Gorilla Glass Victus 2 que le permite soportar sin problemas impactos que aniquilarían a otros pares, con Honor garantizando que sobrevivirá caídas de hasta 2,5 metros de altura e incluso adjudicándose el récord Guinness a la mayor caída de un teléfono celular con una altura de 6,13 metros.

A pesar de la enorme batería, el teléfono solo tiene 7,76 mm de profundidad, equivalente a cuatro monedas de un sol puesta una sobre otra. / Juan Luis Del Campo

El Magic8 Lite no solo es resistente a la tiranía de la gravedad y negligencia de manos resbalosas, sino que también cuenta con las certificaciones IP69K, IP69 e IP68, que verifican que es altamente resistente al polvo y al agua (inclusive de alta presión y temperatura de hasta 85ºC), incluyendo el poder funcionar hasta 30 minutos sumergido en líquido con funciones fotografías y capacidad de reproducir videos.

Esto último lo probamos exhaustivamente, aunque no lo recomendamos recreacionalmente no solo por el pico de ansiedad que significa ir contra nuestros instintos de alejar los dispositivos electrónicos del agua, sino también porque tanto el sonido como la imagen terminan siendo distorsionados por el líquido. El baño no pareció tener efectos duraderos y tras ser secado con una simple toalla el teléfono de prueba siguió funcionando sin problemas por el resto de su tiempo de prueba.

Batería que dura, dura y dura

El Magic8 Lite complementa su durabilidad con una gigantesca batería de 8300mAh que Honor afirma le da una autonomía energética de tres días sin recargar utilizando el aparato con normalidad, algo casi inaudito en los teléfonos de gama media.

Unas expectativas que superaron en nuestras pruebas, donde con un uso regular diario - navegando ocasionalmente por internet y utilizándolo para responder mensajes, el teléfono recién necesito ser recargado en el cuarto día de uso, algo que probablemente se podrá extender aún más si no vives pegado a tu celular.

La batería también aguanta bastante bien el uso sin descanso y en nuestras pruebas logramos entre 28 (primera prueba) y 31 (segunda) horas de reproducción continua de un video, más que suficiente tiempo para ver todas las películas de Star Wars (aprox. 25 horas) y la serie “Obi-Wan Kenobi” (4 horas 40 minutos), aunque recomendamos en vez utilizar tu tiempo viendo los primeros episodios de “Andor”. Incluso cuando te acabas la batería está no se mantiene vacía por mucho tiempo, logrando cargar de 0 a 100% en una hora y diez minutos con su cargador de 66 watts.

Pantalla y sonido

La batería Magic8 Lite te permite ver todo Star Wars en una sola carga, pero ¿qué tal es la experiencia? En resumen: bastante buena (para un celular), con una pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas con biseles casi imperceptibles, una tasa de refresco de 120Hz y un brillo de hasta 6 mil nits que permitirán que veas claramente la imagen hasta en las condiciones lumínicas complicadas.

Ciertamente no reemplazará un televisor y menos aún la pantalla del cine, pero tras una década en la que cineastas han lamentado que cada vez más personas consumen sus creaciones desde la pantalla de un celular gracias a la popularidad de servicios como Netflix, HBO Max y Prime Video, el Magic8 Lite te da una muestra bastante positiva de que tan agradable puede ser esa experiencia, con imágenes nítidas, colores vivos y negros profundos.

No es mi mandera favorita de ver películas, pero la pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas y una tasa de refresco de 120Hz hace que la experiencia sea más llevadera. / Juan Luis Del Campo

Eso sí, no esperes una experiencia auditiva excepcional, con el celular solo contando con sonido estéreo gracias a dos parlantes posicionados en la parte superior e inferior del celular. Si algo puedo destacar del sistema de sonido del Magic8 Lite es que se escucha claro incluso en los volúmenes altos, pero mantiene esa falta de profundidad en los sonidos más graves que parece plagar a todos los celulares.

Cámaras sin muchos cambios

Una área donde el Magic8 Lite no impresiona es la fotográfica, donde presenta un desempeño que ni sorprende ni decepciona. El equipo cuenta con tres cámaras: una principal de 108MP (f/1,75) acompañada por una ultra angular de 5MP (f/2,2) y en la parte frontal una cámara de ‘selfi’ de 16MP (f/2,45), una configuración que ha mantenido desde el Magic6 Lite.

El Honor Magic8 Lite cuenta con una cámara principal de 108MP (f/1,75) y una secundaria ultra angular de 5MP (f/2,2). / Juan Luis Del Campo

Para sorpresa de ninguno, el mejor del conjunto es la cámara principal, que logra captar imágenes con una buena nitidez y color sin mucho esfuerzo, aunque lejos de compararse a una cámara verdadera o a celulares con más énfasis en sus capacidades fotográficas.

Honor también ha incorporado una robusta selección de funciones IA para modificar las imágenes exactamente como las queramos, desde opciones de belleza hasta eliminar objetos y personas inoportunas de las fotografías, aunque encontramos que los resultados son mixtos.

Por ejemplo, una función que pide a la IA ‘abrir’ los ojos de una personas en una fotografía puede funcionar de manera bastante convincente si le das una imagen referencial del sujeto con los ojos abiertos, pero da un resultado algo perturbador si le dejas a la inteligencia artificial imaginar los ojos.

La función IA de abrir los ojos da resultados un poco perturbadores si no le das una referencia. / Juan Luis Del Campo

La función IA de abrir los ojos funciona mejor si le das otra imagen de control para poder copiarse. / Juan Luis Del Campo

Las funciones de borrar personas y objetos es igualmente inconsistente, logrando en algunas imágenes hacerlos desaparecer de manera casi imperceptible y en otros pareciendo un mal trabajo de Photoshop a pesar de repetidos intentos. Aunque en su defensa, funciona bastante bien cuando intentas cambios sutiles como borrar imperfecciones en la piel, ligeramente enflaquecer el rostro o agrandar los ojos, que es lo que más importará a la mayoría del público.

La función IA de borrar personas. / Juan Luis Del Campo

Desempeño y software

Donde sí ha habido una mejora entre iteraciones es el procesador, con el Magic8 Lite utilizando un Snapdragon 6 Gen 4 en vez del Gen 1 de sus dos predecesores, lo que significa una mejora de desempeño del 11% del CPU y del 29% del GPU.

Esta mejora no cambia que se trata de un procesador de gama media con las capacidades correspondientes, diseñado para las tareas diarias como navegar por internet, revisar las redes sociales y responder mensajes sin problemas ni aparente lentitud, incluyendo cuando utilizas el más demandante modo multipantalla.

Y si bien el Magic8 Lite no es un celular ‘gamer’, al menos se puede defender algo en este aspecto y es uno de los pocos celulares que he probado en su rango de precios que logra correr videojuegos como “Genshin Impact” en la opción gráfica media de manera fluida.

El Magic8 Lite corre con el MagicOS 9, un sistema operativo propietario de Honor basado en el Android 15 lanzado en marzo del 2025, una elección curiosa si se toma en cuenta que el sucesor, MagicOS 10, ya está disponible en otros teléfonos de la marca, aunque su llegada a este teléfono todavía no ha sido determinada.

De todos modos, no hay nada malo con el MagicOS 9, siendo un sistema operativo estable, intuitivo de utilizar y también estéticamente agradable, recordándome a cómo se veían los iPhone antes de que todo se volviera transparente con el Liquid Glass. Es también bastante personalizable, con la opción de modificar la pantalla principal para tener todos los apps favoritos del usuario, incluyendo una selección curada de programas seleccionado por una IA basados en sus hábitos y costumbres.

El sistema operativo viene con toda una serie de apps propietarios de Honor que felizmente pueden ser ignorados si uno los desea y además de la tienda de la empresa también está instalado por defecto la tienda Google Play.

El MagicOS 9 donde Honor puso énfasis en la IA, obteniendo todo una serie de nuevas funciones bajo el paraguas de Portal Mágico que van desde las ya antes descritas de edición de foto así como programas de traducción en vivo, resúmenes de texto y de edición de texto.

El Magic8 Lite también tiene funciones IA para reescribir y resumir textos. / Juan Luis Del Campo

Aunque como todo lo IA hay que tomarlo con precaución, proclive a cometer errores cuando uno menos se lo espera. Por ejemplo, en una prueba el programa de traducción en vivo logró transcribir e interpretar fielmente el discurso de Charles Chaplin en “El gran dictador”, pero tuvo graves problemas para seguir el podcast “Conan O’Brien Needs a Friend”.

La función de traducción IA funcionó bien interpretando el discurso de Charles Chaplin en "El Gran Dictador", pero tuvo más problemas para seguir conversaciones rápidas como la de los programas de entrevistas. / Juan Luis Del Campo

Tampoco estoy muy convencido de su versión de su sistema de selección de imágenes y textos para el IA, una variación del Circle to search de Google que utiliza el nudillo en vez del dedo índice, un gesto que me pareció impreciso y hasta incómodo de realizar. Pero son problemas menores, que no merman una experiencia de usuario sólida en lo general.

Conclusión

Si bien en muchos aspectos el Magic8 Lite no sobresale entre sus otros competidores de la gama media, en lo que destaca es brillante, respondiendo a dos de las mayores ansiedades que los dueños de teléfonos tienen: que se te rompa o te quedes sin batería. Si lo que quieres es un teléfono confiable, que funcione bien y del que no tengas que preocuparte mucho, pocos teléfonos se comparan a lo que este ofrece.