Honor Magic8 Lite: un teléfono ‘duro de matar’ con una batería fuera de serie

El Honor Magic8 Lite funcionó bien después de ser sumergido bajo el agua.
/ Juan Luis Del Campo
Por Juan Luis Del Campo

Si lamentas que los teléfonos de hoy no aguantan los golpes como los de antaño, la marca china Honor viene con un poco de magia en sus manos con el Magic8 Lite, un celular de gama media que si bien probablemente no soporte los mismos abusos que el legendario Nokia 1110 - un aparato quizás más similar a una calculadora que a un smartphone actual - se mantiene en funcionamiento tras caídas y hasta sumergido bajo el agua, algo que pudimos comprobar repetidamente. Todo esto acompañado con una batería de una duración poca vista entre los rivales de su mismo rango de precios.

