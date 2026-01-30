Realme presenta el P4 Power 5G, el primer teléfono con la batería Titan de 10.001 mAh

Escuchar
El modelo P4 Power 5G de realme.

El modelo P4 Power 5G de realme.

REALME.
Por Agencia Europa Press

El fabricante de ‘smartphones’ Realme ha presentado el nuevo modelo P4 Power 5G, que contará con la primera batería Titan de 10.001mAh, caracterizada por ofrecer una autonomía para una semana.

