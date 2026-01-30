Realme presenta el P4 Power 5G, el primer teléfono con la batería Titan de 10.001 mAh

El fabricante de ‘smartphones’ Realme ha presentado el nuevo modelo P4 Power 5G, que contará con la primera batería Titan de 10.001mAh, caracterizada por ofrecer una autonomía para una semana.

Tras anticipar el lanzamiento de la batería Titan el pasado 20 de enero, Realme ha dado a conocer oficialmente el primer móvil que contará con esta capacidad de 10.001mAh y con el que busca dar un “salto significativo” en el mercado de baterías.

Con una tecnología de ánodo de silicio-carbono, la batería Titan admite hasta 1.650 ciclos de carga y mantiene más del 80 por ciento de la salud de la batería tras ocho años de uso. Además, es resistente a temperaturas extremas y ha obtenido la certificación TÜV Five Star Battery Safety, según informa realme en una nota de prensa.

Más allá de los 10.001mAh, incorpora una carga rápida de 80W, que recarga la batería al 50 por ciento en poco más de media hora, y una carga inversa de 27W para alimentar otros dispositivos. En conjunto, ofrece autonomía para una semana.

El nuevo P4 Power 5G cuenta con un diseño ligero de 219 gramos y 9,08mm de grosor , una pantalla AMOLED HyperGlow 4D Curve con una frecuencia de actualización de 144Hz y soporte para 1.070 millones de colores. Además, está equipado con el ‘chipset’ Dimensity 7400 Ultra 5G, que permite un reconocimiento de imagen más rápido, procesamiento HDR mejorado y grabación 4K.

Disponible en los colores Flash Orange (naranja) y Power Silver (plateado), su parte trasera se divide en dos zonas: una sección inferior mate que alberga la batería y una zona superior transparente que deja ver los circuitos internos gracias a su diseño “Visible Power”.

En consonancia con la durabilidad de su batería, el modelo P4 Power 5G cuenta con una protección al polvo y el agua IP69, IP68 e IP66, ArmorShell Protection y Corning Gorilla Glass. También ofrece audio 400% UltraBoom de alto volumen y la última versión de ‘software’ realme UI 7.0.

Sin embargo, Realme ha anunciado que el P4 Power 5G no estará disponible en España.