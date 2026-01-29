Honor Magic8 Lite: autonomía para 3 días, alta resistencia ante caídas y cámara de 108 MP

Honor ha lanzado su nuevo ‘smartphone’ Honor Magic8 Lite que ya está disponible con una batería de 7.500 mAh, que ofrece autonomía para 3 días, así como con una estructura de alta resistencia frente a caídas, una experiencia de pantalla fluida de hasta 6.000 nits y una cámara con sensor principal de 108 MP.

Esta última incorporación a su gama 8 Series ha sido diseñada para ofrecer una alta durabilidad y resistencia para soportar el día a día de los usuarios, así como capacidades fotográficas avanzadas, combinado con un diseño ligero y rendimiento mejorado, de cara a avanzar en las prestaciones de la gama media.

En este sentido, el nuevo Honor Magic8 Lite cuenta con un diseño de esquinas redondeadas y acabados metálicos, así como una parte trasera disponible en los colores verde, negro y granate, este último con un material que imita el cuero.

Siguiendo esta línea, cuenta con un módulo de cámaras trasero que al igual que en el modelo anterior, recoge las cámaras en una forma circular, también con acabados metálicos. En el caso del modelo granate, estos acabados son dorados.

Más allá de la estética, el diseño del nuevo ‘smartphone’ asegura una alta resistencia a caídas, agua y polvo, al contar con la primera certificación SGS Triple Resistente Premium Performance del sector. Esta certificación se une a la ya disponible en la gama anterior SGS 5-Star Comprehensive Reliability Certification, que garantiza la resistencia a caídas desde alturas de hasta 2,5 metros sobre determinadas superficies.

Además, cuenta con una estructura reforzada con la tecnología anticaída HONOR Ultra-Bounce, así como con fluido no newtoniano y un nuevo cristal templado ultrarresistente, que protege la pantalla frente a caídas sobre 10 tipos distintos de superficies de piedra, incluso, soportando disparos con pistolas de aire comprimido.

Igualmente, también está equipado con una estructura de resistencia al agua de tres capas 2.0 compatible con IP68 e IP69K. Con ello, ofrece una alta impermeabilidad, lo que permite su uso en entornos acuáticos complejos, incluyendo agua sucia o agua a alta temperatura durante 10 segundos. También asegura su uso en agua a una profundidad de 1,5 metros durante un máximo de media hora.

Todas estas características de resistencia se suman a su alta durabilidad, con una batería de silicio y carbono de 7.500 mAh, que proporciona una mayor duración junto con un algoritmo de antienvejecimiento que amplía su durabilidad hasta 6 años. También cuenta con una carga rápida de 66W.

Como resultado, Honor ha detallado que cuenta con una autonomía de 3 días y puede soportar hasta 49,1 horas de reproducción de música, 22,2 horas de reproducción de vídeo en línea, 15,7 horas de juegos y 11,4 horas de videochat con una sola carga. Además, el modo ahorro de energía ultra permite mantener llamadas continuas durante hasta una hora cuando la batería baja al 2 por ciento.

En lo relativo a la fotografía, el nuevo Honor Magic8 Lite está equipado con una cámara ultrasensible de 108 MP, con un sensor de 1/1,67 pulgadas, de manera que captura imágenes con alto detalle y brillo mejorado, así como con una mejor precisión nocturna, como ha asegurado la firma. Igualmente, este sensor está equipado con estabilización OIS + EIS.

A la hora de compartir fotografías, permite transferir fotos en movimiento HD entre dispositivos iOS, así como realizar collages de fotografías en movimiento 4K HD. A todo ello hay que sumarle funciones de cámara y edición impulsadas por inteligencia artificial (IA), como la Goma de borrar con IA, Recorte con IA y Expansión de imágenes con IA, Mejora con IA y Quitar reflejos con IA.

Por otra parte, para la experiencia de visualización, el Honor Magic8 Lite cuenta con una pantalla OLED de 6,79 pulgadas compatible con 1070 millones de colores y una resolución de 1,5K, de manera que ofrece tonos vibrantes y alto detalle. Además, asegura una experiencia fluida al alcanzar una frecuencia de actualización de 120 Hz, así como un brillo HDR máximo de 6.000 nits.

Esta pantalla cuenta con biseles estrechos de 1,3 mm, con lo que ofrece una relación pantalla cuerpo del 94,6 por ciento para una experiencia inmersiva. Honor también ha subrayado sus funciones para protección ocular, como el atenuado sin riesgos PWM de 3840 Hz, la pantalla nocturna circadiana, la pantalla con desenfoque IA, el atenuado dinámico y el nivel de hardware de luz azul baja.

Todo ello está impulsado por la potencia del procesador Snapdragon 6 Gen 4, con el que ofrece un alto nivel de fluidez de sistema y rendimiento gráfico. Como ha señalado Honor, esto se debe a un rendimiento de su GPU mejorado un 29 por ciento y una mejora del 11 por ciento en la CPU.

Al mismo tiempo, cuenta con una tecnología RAM Turbo de Honor, que proporciona de forma efectiva una experiencia equivalente a 16 GB de RAM, para un rendimiento fluido, junto a un amplio almacenamiento interno de hasta 512 GB.

Con todo, el nuevo Honor Magic8 Lite está disponible para su compra en España por 399 euros para 256 GB y por 429 euros para 512 GB de memoria.