Honor Magic8 Lite: autonomía para 3 días, alta resistencia ante caídas y cámara de 108 MP

Por Agencia Europa Press

Honor ha lanzado su nuevo ‘smartphone’ Honor Magic8 Lite que ya está disponible con una batería de 7.500 mAh, que ofrece autonomía para 3 días, así como con una estructura de alta resistencia frente a caídas, una experiencia de pantalla fluida de hasta 6.000 nits y una cámara con sensor principal de 108 MP.

