Efemérides del 13 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Un 13 de octubre de 1972 se estrelló un avión en los Andes con 45 personas, entre ellas un equipo de rugby uruguayo. Durante dos meses los supervivientes se alimentaron de restos humanos para sobrevivir.

OTRAS EFEMÉRIDES

1792.- Se coloca la primera piedra del edificio que se convertiría en la Casa Blanca.

1884.- El meridiano de Greenwich es adoptado como referencia para medir las longitudes de la Tierra en una conferencia internacional celebrada en Washington (EE.UU.).

1908.- El químico alemán Fritz Haber registra la patente del amoniaco.

1950.- Estreno oficial en Nueva York de la película ‘Eva al desnudo’ (‘All about Eve’).

1980.- El argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

1983.- Entra en funcionamiento el primer sistema de telefonía celular, Sistema Móvil Avanzado (AMPS, siglas en inglés).

1987.- El costarricense Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz.

1994.- Se lanza el primer navegador web comercial, el Mosaic Netscape 0.9.

1999.- Detenido en Colombia Fabio Ochoa, uno de los mayores narcotraficantes del mundo.

2006.- El surcoreano Ban Ki-moon sustituye al ghanés Kofi Annan como secretario general de la ONU.

.- Abimael Guzmán, conocido como ‘presidente Gonzalo’ fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua por un tribunal peruano.

2008.- El economista estadounidense Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008.

2010.- Finaliza la operación de rescate de los 33 mineros atrapados durante 70 días, desde el 5 de agosto, en el yacimiento de la mina San José (norte de Chile).

2015.- El grupo terrorista Estado Islámico insta a los musulmanes a la ‘guerra santa’ contra Rusia y EE.UU.

NACIMIENTOS

1789.- Manuel Eduardo de Gorostiza, escritor mexicano.

1821.- Rudolf Virchow, médico alemán.

1921.- Yves Montand, actor y cantante francés.

1925.- Margaret Thatcher, ex-primera ministra británica.

1934.- Nana Mouskouri, cantante griega.

1940.- Pharoah Sanders, saxofonista estadounidense.

1941.- Paul Simon, cantante estadounidense.

1962.- Kelly Preston, actriz estadounidense.

1971.- Sacha Baron Cohen, ‘Borat’, humorista británico.

DEFUNCIONES

1715.- Nicolás Malebranche, filósofo francés.

1822.- Antonio Canova, escultor italiano.

1938.- Elzie Crisler Segar, dibujante estadounidense, creador de ‘Popeye’.

1985.- Francesca Bertini, actriz italiana.

1991.- Daniel Oduber, expresidente de Costa Rica.

2003.- Bertram Brockhouse, Premio Nobel de Física estadounidense.

2007.- Vernon Bellecourt, líder del movimiento indio estadounidense.

2014.- Antonio Cafiero, histórico dirigente peronista argentino.

2016.- Dario Fo, dramaturgo italiano, premio Nobel de Literatura.

2023.- Louise Glück, poeta estadounidense.

