Netanyahu asegura que “la campaña no ha terminado” e Israel encara “desafíos de seguridad”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo en un videocomunicado que Israel sigue afrontando “grandes desafíos” en materia de seguridad, alegando que “enemigos” del país tratan de recuperarse para volver atacarlo.

“ Allí donde combatimos, ganamos. Pero a la vez, debo deciros: la campaña no ha terminado . Siguen existiendo grandes desafíos de seguridad ante nosotros. Algunos de nuestros enemigos tratan de recuperarse para volver a atacarnos”, aseguró Netanyahu.

El comunicado del mandatario comienza como una celebración de la liberación en escasas horas, según estima su Gobierno, de los cautivos que continúan en manos de las milicias islamistas de la Franja de Gaza.

A pesar de estos retos, Netanyahu aseguró que su país también se encuentra ante “grandes oportunidades” sobre las que no dio más detalles.

Más allá de su advertencia, el comunicado del primer ministro israelí se centró en reivindicar la unidad de Israel reconociendo que hay “muchas diferencias” entre la población, en una línea de discurso poco habitual en sus intervenciones.

“Sé que hay muchas diferencias entre nosotros. Pero en este día, y espero que también en el periodo que viene, tengamos todas las razones para apartarlas”, dijo en el comunicado.

“Porque uniendo fuerzas hemos logrado victorias tremendas. Victorias que han sorprendido al mundo entero”, añadió.

Netanyahu celebró que se espera que Hamás libere a todos los cautivos que mantiene en Gaza o a la gran mayoría: 20 vivos que serán liberados en la madrugada del lunes y un número aún no anunciado de los fallecidos (28 en total), ya que es posible que el grupo islamista aún no haya podido recuperar todos los cadáveres.

“Mañana es el inicio de un nuevo camino. Un camino de construcción, de sanación y de esperanza. Un camino para unir nuestros corazones. Juntos seguiremos fortaleciendo nuestro país. Juntos seguiremos ganando y, con la ayuda de Dios, juntos aseguraremos la eternidad de Israel”, sentenció.

El primer ministro israelí aún no ha reconocido su responsabilidad por el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que milicias gazatíes se infiltraron en el país asesinando a casi 1.200 personas y secuestrando a otras 251. Tampoco ha emitido ninguna disculpa hacia las familias de los cautivos en Gaza.

