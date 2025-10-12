Estados Unidos: Explosión en fábrica de Tennessee dejó 16 muertos

La gran explosión del viernes en una fábrica de explosivos en Tennessee mató a 16 personas, dijeron las autoridades el sábado, al reducir el balance de víctimas tras localizar a dos personas reportadas desaparecidas y que se presumían muertas.

La explosión ocurrida en la ciudad de Bucksnort tuvo lugar en una fábrica propiedad de Accurate Energetic Systems, que fabrica explosivos tanto para propósitos militares como de demolición.

Destruyó un edificio entero en la planta y sacudió casas a kilómetros de distancia, según reportes de medios.

Luego de un balance inicial de 18 personas que se presumían muertas “hemos podido localizar y determinar que otras dos personas (no estaban) en el lugar”, dijo Chris Davis, sheriff del condado de Humphreys, Tennessee.

Su vehículo y pertenencias personales fueron encontrados en la escena, lo que llevó a la creencia inicial de que estaban entre las víctimas.

Major explosion hit the Accurate Energetic Systems factory in Bucksnort, Tennessee.



The blast destroyed a building, was felt up to 20 miles away, and left 19 workers missing.



Several deaths and injuries have been confirmed.



AES makes explosives for military and industrial… pic.twitter.com/D2PzZBJ4Ru — Clash Report (@clashreport) October 10, 2025

El lugar está ubicado en una zona boscosa y montañosa alejada de las áreas urbanas, a más de 80 km al oeste de Nashville, la capital de Tennessee.

Los escombros se extendieron sobre un área de 800 m2 alrededor de la planta, dijo Davis el viernes. Un equipo inspeccionó el lugar para asegurarse de que no hubiera sustancias químicas presentes que pudieran poner en peligro el trabajo de los rescatistas.

El sheriff se negó el sábado a descartar actividad criminal. “Podrían pasar varios días, semanas o incluso meses antes de que podamos saberlo”, dijo a periodistas.

Varias agencias federales acudieron al lugar, incluyendo la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el FBI, declaró Davis.

🚨#BREAKING: At least 19 people are missing after an explosion at a Tennessee bomb factory.



All nineteen employees were inside the building at the time, and all of them remain unaccounted for.



Please pray for the families of these workers. pic.twitter.com/8fn6cL3m6v — Matt Van Swol (@matt_vanswol) October 10, 2025

Brice McCracken, funcionario de ATF dijo la noche del sábado que las autoridades “no están más cerca hoy de determinar el origen y la causa de esta explosión”.

Imágenes de televisión difundidas el viernes mostraron un edificio completamente devastado y en llamas y vehículos destruidos.

En un comunicado publicado en su sitio web, Accurate Energetic Systems calificó el hecho de “trágico accidente”.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias, colegas y comunidades afectadas por este suceso”, añadió la compañía.

Fundada en 1980, la empresa afirma estar “especializada en el desarrollo, fabricación, manipulación y almacenamiento de una amplia gama de productos energéticos y explosivos para los sectores militar, aeroespacial y de demolición comercial”.

