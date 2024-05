Investigadores del Museo de Biología del Suroeste (MSB) de la Universidad de Nuevo México (UNM), en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro de Ornitología y Biodiversidad en el Perú, dieron a conocer un importante descubrimiento sobre los colibríes gigantes.

El estudio, titulado “La migración elevación extrema estimula la especiación críptica en colibríes gigantes”, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, es fruto de un arduo trabajo de ocho años liderado por Jessie Williamson, Ph.D. de la UNM en 2022.

Colibrí Gigante del Sur con mochila geolocalizadora en la Región de Valparaíso, Chile. (Foto: Chris Witt)

El equipo de investigación, se propuso resolver el misterio detrás de la desaparición de los colibríes gigantes migratorios después de la temporada de reproducción a lo largo de las costas del Pacífico en el centro de Chile.

Utilizando dispositivos de seguimiento en miniatura colocados en los colibríes, el equipo descubrió que estas aves ascienden a más de 13,000 pies de altura, volando hasta las montañas de los Andes en Perú. Esta migración de ida y vuelta cubre una distancia de más de 5,200 millas, aproximadamente equivalente a la distancia entre la ciudad de Nueva York y Buenos Aires.

Williamson desarrolló un método para colocar dispositivos de seguimiento en forma de “mochila” lo suficientemente pequeños y livianos para los colibríes, sin interferir con su vuelo estacionario. Este método fue publicado en el Journal of Avian Biology en 2021.

Jessie Williamson mide un colibrí gigante del sur en Chile. (Foto: Chris Witt)

El equipo también descubrió que los colibríes gigantes migratorios y residentes en grandes altitudes han estado evolucionando por separado durante unos tres millones de años, lo que los convierte en especies distintas. La población de colibríes gigantes que vive todo el año en los altos Andes es mayor y tiene características físicas notablemente diferentes a las de la forma migratoria.

Como resultado de este estudio, se identificó una nueva especie de colibrí gigante, que fue nombrada Patagona chaski en reconocimiento a las características compartidas entre estos colibríes y los mensajeros chaski del imperio inca, adaptados a gran altitud y de pies ligeros.

Colaboración internacional y esfuerzo de campo

El trabajo fue posible gracias a colaboraciones internacionales entre instituciones de Estados Unidos, Chile y Perú, con el apoyo de terratenientes de Chile y comunidades rurales de Perú, el equipo realizó un arduo trabajo de campo desde el nivel del mar hasta los altos picos andinos, acampando y trabajando en condiciones difíciles durante semanas seguidas.

“Este esfuerzo es solo el comienzo”, dijo Williamson. “La combinación del seguimiento de la migración con la genómica ha abierto oportunidades de investigación que podrían llenar toda una vida”.

El estudio no solo arroja luz sobre la migración de los colibríes gigantes, sino que también proporciona una visión fascinante de la evolución de estas increíbles aves, destacando la importancia de la conservación y el estudio de la biodiversidad.

(Andina)