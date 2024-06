Este silencio de Boluarte Zegarra también se da en las sesiones del Consejo de Ministros, según las actas que la PCM sube a su portal de Transparencia. El Comercio revisó, de manera aleatoria, 10 de estos documentos antes de su última comparecencia ante la prensa y 14, entre el 8 de abril y el 29 de mayo. De estas últimas reuniones, ocho se realizaron de manera presencial, y las seis restantes fueron virtuales.

En las actas no se consigna ni una sola participación de Boluarte Zegarra, ni para plantear un tema ni para hacer alguna consulta.

Por ejemplo, en la sesión del 10 de abril último, los ministros Leslie Urteaga (Cultura) y Juan Castro Vargas (Ambiente) presentaron informes sobre sus sectores. La primera dio cuenta sobre la actualización de la Agenda del Bicentenario de la consolidación de la independencia, mientras el otro expuso sobre “la mejora en la calidad ambiental y la seguridad sanitaria y alimentaria” en la zona marina costera afectada por el derrame de petróleo en Ventanilla, en enero de 2022.

Después de ello, la secretara general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Dalia Suárez Salazar, hizo un balance sobre las normas con rango de ley pendientes de reglamentación. Acto seguido, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, levantó la sesión. En el documento no se registra una sola palabra de Boluarte Zegarra. Pero sí su firma.

De las últimas 14 sesiones del Consejo de Ministros revisadas para esta nota, en una no participó la presidenta Dina Boluarte. Fue la cita del 24 de abril último. ¿La razón? Ese día acudió a la sede de la Fiscalía de la Nación en el marco de una investigación por el presunto delito de negociación incompatible debido a la contratación en Qali Warma de Víctor Torres Merino, su allegado, cuando era titular del MIDIS.

En esa sesión, el Gabinete Ministerial aprobó solicitar facultades al Congreso para legislar sobre reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial, seguridad y defensa nacional. El proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo a inicios de mayo, y hasta el momento no ha sido aprobado.

Pobreza y demanda competencial

Durante mayo, se realizaron cinco Consejos de Ministros con la presencia de Boluarte. El 8 de mayo, se expusieron seis informes, pero fue uno de ellos el que terminó generando un nuevo impasse para el gobierno. El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), José Abad, brindó detalles sobre los resultados de la pobreza monetaria de la Encuesta Nacional de Hogares 2023.

Abab detalló que la pobreza monetaria en el país subió y alcanzó el 29% durante el primer año de administración de Boluarte, en comparación al 27,5% del gobierno de Pedro Castillo.

Unos días después, el alto funcionario confirmó que la publicación del documento sobre estas cifras fue postergada por una disposición expresa de la PCM. Aunque remarcó que su institución igual dio los datos en la fecha establecida.

La jefa de Estado —según el acta de esa sesión— no preguntó sobre el aumento de la pobreza en el país.

El 17 de mayo, en una sesión extraordinaria y virtual, el Gabinete Ministerial autorizó que el procurador en temas constitucionales interponga una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional en contra del Ministerio Público y del Poder Judicial “por menoscabo” a las funciones de la Presidencia de la República. El objetivo de este recurso es evitar que Boluarte Zegarra continúe siendo investigada.

Y aunque en el acta se desarrollan diferentes argumentos legales para la presentación del referido recurso, nuevamente no se registra participación de la mandataria.

Desde la Presidencia de la República indicaron a El Comercio que Boluarte Zegarra sí toma la palabra en las sesiones del Consejo de Ministros, pero que sus participaciones no son consignadas en las actas, porque “no se hace una transcripción literal”.

Agregaron que la presidenta es la que dirige estas reuniones y que, a diferencia del Congreso, cuyas actas de las sesiones plenarias son detalladas, las del Ejecutivo solo resumen los temas que se han abordado. “Nosotros no tenemos una relatoría”, remarcaron.

También señalaron que como en algunas oportunidades la participación de los presidentes no fue transcrita de manera correcta y esto “generaba problemas”, se cambió la forma sobre cómo se informa los acuerdos del Gabinete.

El estilo de otros presidentes

En otros gobiernos, la participación del presidente de la República o de quien estuviera a cargo de su despacho, sí era detallada en las actas de los consejos. Por ejemplo, el 4 de agosto de 2016, en una de las primeras sesiones del Gabinete en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), este tomó la palabra para anunciar “los siete mandamientos” para sus ministros.

PPK refirió, entonces, que sus ministros debían ser “absolutamente incorruptibles”, que tenían que ser modestos, recibir a la gente, viajar por las regiones del país, entre otros.

El 14 de setiembre de 2016- cuando Kuczynski y el entonces primer vicepresidente, Martín Vizcarra, se encontraban en China- la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, dirigió el consejo y planteó que se analice si los canales de televisión cumplían o no con el horario de protección al menor. Esto ante la preocupación mostrada por un sector de la ciudadanía en una encuesta.

La efímera administración de Manuel Merino, de cinco días en noviembre de 2020, también da cuenta de su participación en el Consejo de Ministros del 15 de ese mes.

Merino adelantó a sus ministros que iba a dar un pasado al costado, tras las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

El 20 de noviembre de 2020, el entonces presidente Francisco Sagasti les remarcó a sus ministros que su gobierno sería de “transición” y que no sería “partidista”. También refirió que “los desafíos” de que su gestión eran la lucha contra la pandemia de COVID-19 y “asegurar que las elecciones se realicen sin contratiempos”.

Según informó “Punto Final”, Castillo Terrones participó escasamente en las sesiones del Consejo de Ministros en agosto de 2021, su primer mes como mandatario. Por ejemplo, el profesor solo dijo que le preocupaba el aumento del precio de los alimentos y también exhortó a los integrantes del entonces Gabinete de Guido Bellido a tener cuidado en las designaciones de funcionarios en sus sectores.

El punto de vista

El ex primer ministro Pedro Cateriano refirió que es cierto que no se realiza una transcripción literal de las sesiones del consejo, pero remarcó que esto no significa “que no se consignen” las participaciones de la presidenta. “Todas las sesiones son grabadas. Estas actas no generan credibilidad, de las lecturas de estas se desprende que la señora Boluarte está muda”, subrayó.

En comunicación con El Comercio, consideró que “es notoria” la falta de transparencia por parte del actual gobierno.

“En la práctica, esta presidenta imita los procedimientos de Pedro Castillo. Ambos han utilizado la mentira como forma de gobierno, con el agravante de que Boluarte no da cuenta de sus actos”, expresó.

También indicó que la actitud de la jefa de Estado deja la impresión de que “solo piensa en su defensa personal y que ha abandonado con absoluta frivolidad su tarea de gobernar”.

El secretario general de Transparencia, Omar Awapara, sostuvo que el hecho de que no haya constancia de las intervenciones de la presidenta Boluarte en las sesiones del Consejo de Ministros puede indicar dos cosas: “que no haya preocupación por manifestar cuáles son las directivas que da o que no haya nada relevante en sus palabras”.

Awapara advirtió que en Palacio de Gobierno se está instalando una cultura de secretismo.

“Lo que vemos es una presidenta que no opina, que no hace sentir su liderazgo y que ha optado por una delegación [del poder]. Está alejada de los medios y de la ciudadanía. Su actitud no es correcta para la transparencia y para la rendición de cuentas”, sostuvo.

El politólogo refirió que el silencio de Boluarte tiene que ver más con un estilo que ella ha asumido desde el inicio de su mandato, en el sentido de “apoyarse mucho” en su primer ministro, sobre todo cuando estaba Alberto Otárola en la PCM. “Él fue casi un jefe de gobierno, que se ocupó del día a día y de las tareas de los sectores”, agregó.

El 12 de diciembre de 2022, cinco días después de haber jurado como presidenta, Boluarte encabezó el primer Consejo de Ministros de su administración. El acta de esa reunión no consigna que la mandataria haya tomado la palabra.

El primer proyecto aprobado en ese consejo fue el que proponía una reforma constitucional para ir a elecciones en abril de 2024 y que se dé un cambio de gobierno y Congreso en julio de este año.