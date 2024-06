Castillo Terrores fue vacado por el Congreso el 7 de diciembre de 2022, tras dar un golpe de Estado, transmitido en televisión nacional. El profesor anunció el cierre del Parlamento y la intervención del Poder Judicial y del Ministerio Público, que lo investiga por presunta organización criminal y actos de corrupción, entre ellos la licitación del Puente Tarata.

Durante dos semanas, Paredes se mantuvo al interior de la embajada de México en Lima, y el 21 de diciembre de ese año logró salir del país. Esto luego de que el gobierno de Dina Boluarte, que recién se había instalado en el poder, le otorgara el salvoconducto para que pueda viajar a territorio mexicano.

El Ejecutivo, entonces, informó a la administración de AMLO que la docente estaba comprendida en una pesquisa, donde la sindican como “coordinadora” de una presunta red criminal dirigida por su esposo en el Ministerio de Vivienda para el direccionamiento de obras de alcantarillado y saneamiento en Cajamarca y otras regiones del país.

El Comercio solicitó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en amparo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de ese país, informar si Paredes y sus hijos cuentan con ayuda económica y seguridad policial de la administración de López Obrador. También si hay otros familiares de Castillo Terrones en territorio azteca.

Sin embargo, las respuestas brindadas por ambas instituciones a los tres pedidos hechos por este Diario no aclaran ninguno de los puntos.

COMAR le tira la pelota a Relaciones Exteriores

A pesar de que la COMAR, reconoce contar con facultades para “brindar asistencia institucional a refugiados y personas extranjeras que reciben protección complementaria”, indicó que la implementación del procedimiento de asilo político de Paredes es una atribución que le “corresponde exclusivamente” a la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. Agregó que por ese motivo “no se cuenta con la información de su interés”.

Y, en ese sentido, el organismo sugirió trasladar la consulta a la cancillería de México.

(Foto: El Comercio)

Sobre si hay otros familiares de Castillo Terrores en territorio mexicano, la COMAR señaló que el artículo 10 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político establece que “la información aportada por los solicitantes, refugiados y quienes reciban protección complementaria, será tratada con la más estricta confidencialidad”.

Por ello, la institución subrayó que “no es posible proporcionar la información” que le fue pedida.

(Foto: El Comercio)

La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana trasladó las dos solicitudes que formuló este Diario sobre la situación de la ex primera dama peruana a la Subsecretaría para América Latina y el Caribe (SSALC) y a la Dirección General para América del Sur (DGAS).

Ambas oficinas “tras haber efectuado una búsqueda exhaustiva en los expedientes que obran en sus archivos”, señalaron que no encontraron ningún documento que se refiera a la información pedida. Es decir, si la esposa del expresidente Castillo recibe o no una ayuda económica y cuenta con seguridad policial por parte del gobierno de López Obrador.

(Foto: El Comercio)

El artículo 14 de la Ley sobre Refugiados, Protección complementaria y Asilo político vigente en México establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe “resolver sobre el otorgamiento” de asilo político formulado por extranjeros. Además, de “llevar un registro actualizado” de los asilados y de los solicitantes a refugio.

La misma norma señala que la cancillería mexicana, junto con la Secretaría de Gobernación, deben dar “asistencia” a los asilados.

Al respecto, el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, refirió que “lo más sencillo” por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores hubiera sido “responder con claridad” a las consultas hechas por este Diario. Agregó que no existe una razón en particular para considerar como “reservado” si Paredes recibe o no un apoyo económico y si cuenta con resguardo policial por parte de la administración de AMLO.

“Sería deseable que se explique si hubo intervención del Estado mexicano para financiar [a la esposa de Castillo]. El derecho de asilo es complejo y lleva a distintas formas de protección. Pero aquí no hay razón para esconder [si reciben una manutención y tiene seguridad]”, manifestó en comunicación con El Comercio.

¿Puede cambiar su estatus con Sheinbaum?

En comunicación con El Comercio, la periodista mexicana Ariadna García reiteró que Paredes- de acuerdo con sus fuentes en el gobierno mexicano- recibiría US$10 mil mensuales, tendría tres agentes policiales para su seguridad y la de sus hijos y, además, el Estado azteca cubriría el alquiler de la vivienda donde reside.

García también dijo que tiene conocimiento de que la ex primera dama peruana ha realizado un viaje a Cancún a vacacionar durante el año y medio que tiene como refugiada.

La reportera consideró improbable que el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum (que pertenece a la coalición de López Obrador), que se instalará el 1 de octubre, cambie las condiciones de los familiares de Castillo Terrores.

“Ella [la presidenta electa] no va a llegar a pedir que le quiten los beneficios, no lo creo, porque los Castillo son amigos de AMLO. Para que cambie las condiciones, primero se tendría que retomar el diálogo con el gobierno peruano y que sea el Perú el que ponga el tema sobre la mesa”, complementó.

(Foto: Presidencia Perú) / @Jey_21

Nayar López Castellanos, doctor en Ciencia Política por Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que “es muy difícil” que Paredes vaya a perder su estatus de asilada política y la asistencia del Estado mexicano, tras la salida de AMLO y el ingreso al poder de Sheinbaum. Esto al subrayar que, durante el gobierno de López Obrador, su país ha recuperado su política sobre los refugios.

En diálogo con este Diario, López Castellanos subrayó que Sheinbaum continuaría con la misma postura que López Obrador sobre los asilos.

El politólogo, además, afirmó que la presidenta electa de México ha adelantado que ella va a profundizar las relaciones exteriores de su país. “Es posible que la veamos en foros internacionales [con mayor frecuencia], en contraste a López Obrador, cuyas salidas han sido contadas”, expresó.

También sostuvo que Sheinbaum tendrá que resolver cómo será la relación con Perú, Ecuador y Argentina.

“En ese escenario habrá que ver cómo delinea la política exterior, y mucho pasa por quién será su canciller. Esa será una de las señales”, acotó.

El internacionalista Francisco Belaunde Matossian afirmó que es “bien complicado” que México, tras la salida de AMLO del gobierno, vaya a revocar el asilo político a Paredes. Añadió que tampoco cree que vayan a evaluar la ayuda económica y la seguridad estatal que estaría recibiendo la ex primera dama peruana.

“México es un país que tradicionalmente da asilos. Y veo bien complicado que la nueva presidenta evalúe su situación, Sheinbaum es del mismo partido que López Obrador”, dijo a este Diario.

En diciembre de 2022, el lnstituto Nacional de Migración de México entregó documentos migratorios a Paredes y a sus hijos. (Foto: INAMI)

Belaunde Matossian refirió que AMLO “no se mide a la hora de hablar y se inmiscuye en asuntos internos de otros países”. Pero Sheinbaum tiene “una personalidad distinta” y es “más prudente”, por lo que, una vez que se instale en el Palacio Nacional de México, podría evaluar si mantiene la relación bilateral con el Perú al nivel de los segundos de las embajadas o si la recompone.

“No sabemos cuál va a ser su línea, tal vez esperan a que se vaya Boluarte para retomar las relaciones”, acotó.

Más información

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha optado por declarar como “reservado” por un periodo de hasta cinco años el expediente de asilo político otorgado a favor de Paredes, según dio a conocer el dominical “Punto Final” en febrero de 2023.

A lo largo de estos meses, también han circulado imágenes de Lilia Paredes en México. En junio de 2023, la periodista de PBO Marycarmen Sjoo captó a Paredes cerca de la Basílica de Santa María de Guadalupe en México, mientras era fotografiaba por su hijo en compañía de otra mujer.