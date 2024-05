Abogado y doctor en Derechos por la Universidad Federico Villarreal, el abogado apareció este martes junto a Pedro Castillo en una audiencia virtual de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Ambos se conectaron a la diligencia desde el penal de Barbadillo, donde el expresidente lleva casi 18 meses recluido.

Luego de acreditarse ante la sala, William Paco Castillo desistió de un recurso de apelación que había presentado la defensa anterior y que iba debatirse en la sesión. Todo como parte de la investigación que se le sigue a Pedro Castillo por los delitos de organización criminal y corrupción.

El desistimiento es parte de la nueva estrategia legal de la defensa de Pedro Castillo en este caso. “Nuestra defensa, a partir de ahora, se orientará a desvirtuar uno por uno los cargos, desde nuestro punto de vista, de imaginaria organización criminal y otros que atribuye al Ministerio Público al expresidente”, dijo.

"Ponerlo en la calle"

En diálogo con El Comercio, William Paco Castillo dio detalles sobre ingreso a la defensa legal de Pedro Castillo. Su primer objetivo, según comentó, es que revoquen o se levanten las dos órdenes de prisión preventiva que cumple el expresidente y que pueda ser procesado en libertad.

El nuevo abogado es conocido principalmente por defender a otro expresidente: Alberto Fujimori. Lo representó entre el 2014 y el 2016. Durante este periodo, la Corte Suprema absolvió a su defendido por el Caso Diarios Chicha. Luego fue abogado del exjuez supremo César Hinoztroza y en el 2022, reapareció por unos meses como abogado de Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Pedro Castillo.

Coincidentemente, Alberto Fujimori y Pedro Castillo, el ex y el actual cliente de William Paco Castillo, coincidieron como internos en el penal de Barbadillo. Fue entre diciembre del 2022 y diciembre del 2023, mes que Fujimori salió del penal por decisión del Tribunal Constitucional.

William Paco Castillo contó que el pedido para que asuma la defensa del expresidente vino de “un amigo” en común con él, cuyo nombre prefirió mantener en reserva. “Fui al penal, conversé con él mucho. Creo que fueron tres o cuatro veces. Después, viendo sus casos, leyendo, decidí asumir su defensa”, contó.

Alberto Fujimori expondrá argumentos frente al Caso Pativilca. Foto: X

El abogado dijo que inicialmente ha asumido su representación en su proceso por organización criminal, pero que “la idea es asumir todos sus casos”. Esto incluye su proceso por rebelión por el golpe de Estado, que está en fase de control de acusación, la etapa previa al juicio. Allí se piden 34 años de condena contra Pedro Castillo.

Castillo confirmó que el desistimiento de este martes se debió a que, tras analizar el recurso presentado por la anterior defensa, concluyó que este no iba a tener éxito. “Era empezar la defensa con una derrota. Le hablé al presidente, le dije que esto no lo íbamos a ganar [...] Él entendió”, comentó.

El Comercio informó en febrero pasado que Pedro Castillo sumaba, hasta febrero pasado, unos 50 recursos rechazados por el Poder Judicial contra sus proceso por rebelión y organización criminal. Desde entonces, se han sumado nuevos rechazos, como los del Tribunal Constitucional a sus habeas corpus para anular su detención y volver a la presidencia.

Consultado sobre ello, Castillo dijo que le “hecho eso de conocimiento a don Pedro”. “Le he dicho lo mismo que usted aprecia y yo, sin ser abogado, apreciaba: acá no se trata de interponer recursos por interponer, deducir cualquier cosa. Tiene que ir directo a derribar la tesis fiscal, lo que tiene que hacerse con argumentos directos [...] No tratando de crear salidas que al final son derrotas tras derrotas. Y eso, hasta cierto punto, es motivo hasta de mofa”.

Castillo se hizo conocido como abogado de Alberto Fujimori. Foto: Andina

Respecto a la larga lista de abogados que han representado a Pedro Castillo, algunos solos por días, el nuevo defensor dijo que “eso depende exclusivamente del defendido”: “No podría asegurar ni augurar que voy a permanecer en su defensa si él no lo decide. Yo estoy decidido a ponerlo en la calle, esa es mi misión”.

“Le he dicho bien claro: estoy aquí con un propósito claro, pienso que no debe estar en prisión. Los elementos que han servido como grave sospecha, la falta de arraigos sobre la que se ha fundamentado la prisión preventiva, tenemos que revocarlos en su debido momento”.

Castillo parece ser consciente de que el expresidente, durante su gobierno y durante su prisión, es propenso a escuchar a varias voces, por más que estas se contradigan entre sí. “Hoy lo he sentido absolutamente convencido. A él lo visita mucha gente, intelectuales de su partido, gente que lo admira, y probablemente pueda recibir diversas opiniones respetables. El tema está, se lo he hecho saber, en qué grado de influencia puedan tener esas personas”.

Pese a ello, afirmó que cree que van bien y que su cliente “está convencido de que tengo un propósito definido”. “Lo que venga después no lo sé, pero el propósito que tengo es que gane la calle, obtenga su libertad.

Pedro Castillo enfrenta nueva acusación por el golpe de Estado

El abogado no especificó si presentará recursos para cesar las prisiones preventivas de Pedro Castillo y, por ahora, no participará en las audiencias de control de acusación por el caso de rebelión. Según dijo, es porque los recursos que se debaten allí fueron presentados por otro abogado. Pese a ello, dijo que sí coordina con otro de los abogados del expresidente, Luis Medrano, y con su vocero oficial, el exministro Íber Maraví.

Una de las primeras batallas que enfrentará el nuevo abogado de Pedro Castillo está relacionada a su orden de prisión preventiva por el caso del golpe de Estado. Esta medida vence a mediados de junio y la fiscalía debe evaluar si solicita al Poder Judicial una ampliación. Por ahora, todo apunta a que así será.

Algunos de los abogados anteriores de Pedro Castillo han sostenido que no solo debe ser liberado, sino también restituido como presidente.

Pedro Castillo junto a Luis Medrano, otro de sus abogados, durante una audiencia de su control de acusación. (Justicia TV)

Al respecto, William Paco Castillo dijo que “le he dicho que voy a ejercer su defensa, no le prometo que al término de esta, si es que es exitosa como espero, vuelva a ser presidente. Ojalá lo fuera, para satisfacer sus aspiraciones, pero ese no es mi compromiso”. “Mi compromiso es que gane la calle por un tema de justicia. Le corresponde soportar los procesos libres. Más allá, no tengo compromisos”.

Los 26 abogados de Pedro Castillo desde el golpe

Hasta antes de la aparición de William Paco Castillo, el cambio más reciente en la defensa del expresidente fue la salida del abogado Eduardo Pachas y el ingreso de Luis Medrano. “Los barcos para ser dirigidos no tienen dos capitanes, solo uno”, afirmó por entonces Pachas.

Esta es la lista de abogados que han representado a Pedro Castillo en distintas instancias del Poder Judicial y ante el Tribunal Constitucional, así como ante la prensa y ante sus propios seguidores.