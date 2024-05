A solo dos días de iniciado el gobierno de Pedro Castillo, la Fenate logró que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) los reconozca oficialmente como sindicato, a través de su inscripción en el Registro de Organizaciones Sindicales del Sector Público (ROSSP). Fue durante la gestión como ministro de Iber Maraví, también ligado al sector magisterial.

En los meses siguientes, el sindicato se empoderaría: un maestro afín al grupo, Carlos Gallardo, fue nombrado ministro de Educación; Pedro Castillo recibiría a sus representantes en Palacio de Gobierno; y sus bases impulsarían -hasta ahora sin éxito- la inscripción del Partido Magisterial y Popular.

Pero la suerte de la Fenate cambió luego de la caída de Pedro Castillo. Además de perder la cercanía con el gobierno, una resolución directorial del MTPE anuló, en junio del año pasado, su inscripción en el ROSSP. En agosto, otra instancia dentro del sector confirmó esa decisión.

Pedro Castillo junto a Moisés Chipana, actual secretario general de la Fenate, durante una ceremonia en Palacio de Gobierno en el 2022. Foto: Presidencia

Un año después y pese a no tener la inscripción, la Fenate continúa funcionando, apunta a recuperar el reconocimiento oficial y acaba de presentar una serie de exigencias al Ejecutivo. Así lo confirmó en diálogo con El Comercio, Moisés Chipana, su actual secretario general, durante un plantón frente al Ministerio de Educación (Minedu) para presentar su pliego de reclamos.

El último miércoles, un centenar de docentes encabezados por Moisés Chipana llegaron hasta la sede central del Minedu, en el distrito de limeño de San Borja. Fue como parte de un “paro preventivo” convocado para ese día a nivel nacional por el Fenate.

Se trató de una medida paralela al paro nacional realizado al día siguiente, el jueves 23 de mayo, por el Sutep, al que están enfrentados y que sí tiene reconocimiento oficial. Como tal, es el único sindicato magisterial que puede llegar a acuerdos colectivos con el ministerio. Sin embargo, el Fenate impulsa por su cuenta su propio pliego de reclamos.

Chipana es hoy el sucesor de Pedro Castillo al frente del Fenate, pero su vínculo con el gremio magisterial es más antiguo. En agosto del 2017, en el contexto de la huelga de maestros, el Ministerio del Interior presentó ante el Congreso un informe sobre la “infiltración del Movadef en algunas dirigencias del magisterio”. Allí se señaló a Moisés Chipana como parte del “Movadef Base UNMSM”.

Moisés Chipana al frente de la movilización del Fenate del último miércoles. Foto: GEC

El dirigente, radicado en Puno y bachiller en Educación por la Universidad Nacional del Altiplano, rechaza ese señalamiento y niega estar vinculado al órgano fachada de Sendero Luminoso: “Quiero ser claro: que nos demuestre la Dircote que pertenecemos a ese grupo. No nos van a demostrar porque es falso, es una acusación, una infamia, una calumnia de lo más bajo”, dijo Chipana al ser abordado por la prensa durante el plantón. “Ningún integrante del Comité Nacional de Fenate pertenece a ese grupo”, insistió.

Cuando se le preguntó por maestros ligados a la Fenate que habrían firmado planillones del Movadef, respondió que “el gremio es un frente único que aglutina maestros con diferentes posturas ideológicas y políticas. No vamos a responder sobre maestros que seguramente han firmado esa planilla”. “Cada maestro tiene que responder. Nosotros como sindicato siempre hemos hecho el deslinde”.

En medio de arengas en contra del gobierno de Dina Boluarte y a favor de su sindicato, Chipana y otros dirigentes llegaron con la expectativa de reunirse con el sector liderado por el ministro Morgan Quero. Y lo lograron: luego de unos minutos del plantón, una funcionaria del Minedu salió a coordinar sus ingresos.

Antes de entrar a la reunión, Chipana reiteró que la anulación de la inscripción del gremio fue una decisión política del gobierno por verlos como opositores. “Quieren desaparecer nuestro gremio. El gobierno se ha empeñado en contra de nuestro gremio por una venganza política. Nosotros hemos siempre planteado la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asambela Constituyente”.

El plantón del Fenate frente al Minedu reunión a un centenar de manifestantes. Foto: GEC

En declaraciones a El Comercio, el dirigente dijo que han recurrido al Poder Judicial para revertir la anulación de la inscripción. “Está allá deliberándose. Esperemos que se canalice, esperemos que se solucione”, afirmó. “También estamos viendo la posibilidad de encaminar una nueva inscripción, pero eso se verá a nivel comité nacional”.

Chipana admitió que la anulación “ha afectado a la federación, pero igual estamos fortaleciendo nuestras bases. El magisterio nacional confía en las bases regionales de la Fenate Perú”. “La Fenate tiene la legitimidad, el respaldo de las bases. Por eso hoy en todas las regiones se está asumiendo esta medida de lucha”. Por su parte, Daniel Cerrón, dirigente de la Fenate en Lima, aseguró que la medida fue acatada por el 50% de sus bases en Lima.

La reunión entre los representantes de la Fenate y la Oficina de Diálogo del Minedu se desarrolló entre las 12:10 y 1:52 p.m. del miércoles, según los registros oficiales. Todos fueron registrados como personas naturales, no como representantes de un sindicato o una entidad.

Además de Moisés Chipana y Daniel Cerrón, participaron Alberto Rivas Blas, Lissete Milagros Moreno López, Luz Carmen Cristóbal Velásquez, Fidel Edy Vivas Cárdenas, Walter Héctor Huayta López y Segundo Vásquez González. También estuvo el excongresista Jorge Rimarrachín como representante de la Defensoría del Pueblo.

Registro oficial de la reunión entre los dirigente de la Fenate y el Minedu

El Comercio envió una consulta al Minedu respecto a si es regular reunirse con representantes de un sindicato no reconocido formalmente. El viernes por la noche, desde su área de imagen, respondieron que, en efecto, “un funcionario del Minedu encargado de estas actividades de diálogo, atendió aquel día (miércoles 22 de mayo) a un grupo de maestros”

Indicaron que ello fue en cumplimiento de una “directiva de resolución de conflictos en el Perú, que es parte de la dinámica administrativa que se da entre los distintos ministerios y que invita al diálogo en el contexto de movilizaciones sociales”; así como para “constatar que se escucha a las partes”. Sin embargo, también remarcaron que fue una ”acción que no llegó a compromisos o acuerdos”.

“La actual gestión del Ministerio de Educación es firme y clara en enfatizar que no negocia ni negociará con grupos que tengan vínculos con personas o ideologías terroristas”, aseguraron. “Muestra de ello es la separación de 135 docentes y administrativos que tienen sentencias penales por terrorismo, homicidio y violación, desde el 1 de abril a la fecha, en lo que va de la gestión del ministro de Educación, Morgan Quero”.

El Fenate llevó al Sunedu un pliego con 17 reclamos. Entre estos está un pedido para anular lo que consideran la “municipalización” de la educación, un pedido para que el presupuesto del sector Educación represente el 10% del PBI, un “aumento real” de sueldo para los maestros y su oposición a proyectos de ley que sancionan a maestros que hagan proselitismo político en las aulas.

A su salida de la reunión, Chipana y los dirigentes dieron un pronunciamiento. El líder del gremio afirmó que se acordó con el Minedu que darán una respuesta al documento y que sostendrá una “serie de reuniones” para abordar cada uno de sus reclamos mediante mesas de trabajos. Según, dijo la primera será el próximo 6 de junio. No obstante, el Minedu sostiene que no llegaron a acuerdos o compromisos.

Como consecuencia de la reunión, Chipana consideró que el “paro preventivo” tuvo resultados. “Queremos reconocer esa predisposición, esa voluntad del Minedu, para sostener este diálogo con los auténticos y verdaderos representantes del magisterio nacional: las bases regionales de la Fenate Perú”.

El dirigente luego dio la palabra al exministro castillista Carlos Gallardo, quien aludió a los muertos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Luego, incidió en las diferencias entre ellos y el Sutep. “Hay que separar la paja del trigo. No puede haber unidad entre consecuentes e inconsecuentes, entre lobos y corderos, entre amarillos y luchadores”.

Gallardo aseguró que Chipana y el resto de dirigentes del Fenate, con su reunión en el Minedu, han mostrado “que también somos interlocutores. Y sobre todo, somos los verdaderos, los genuinos representantes del magisterio”. Acto seguido, Chipana llamó a la unidad de los maestros.

Así como el castillismo está dividido, dentro del Fenate también hay divisiones internos. Un grupo de la base del sindicato en Lima, bajo la dirección de otros dirigentes, realizaron su plantón ese mismo día frente al Palacio de Justicia. La otra facción los acusa de ser cercanos al Bloque Magisterial del Congreso, del que ellos dicen deslindar.

En medio de ello, Chipana proclamó que “si los maestros de Lima salen a luchar, vamos a hacer temblar a los gobiernos neoliberales. Hay mucho trabajo que hacer aquí en la capital”. Minutos después, entre sus arengas, los docentes se pronunciaron a favor de la reposición como presidente de Pedro Castillo, a quien el dirigente se refiere como “preso político” y para quien pide libertad.

Para la Fenate, la reunión con el Minedu significó que su "para preventivo" fue exitoso. Foto: GEC

Más temprano, el dirigente dijo a la prensa que si sus reclamos no llegan a ser atendidos, irían a una huelga como la del 2017. “No le tenemos miedo al gobierno. Vamos a continuar en esta medida de lucha. Si el gobierno no resuelve las demandas del magisterio nacional, en todo caso, nos veremos obligados a asumir una huelga nacional indefinida”, advirtió.

No pueden llegar a acuerdos

Como parte de respuesta a El Comercio, el Minedu recordó que esta semana el ministro y otros funcionarios se reunieron “con dirigentes del Sutep, un sindicato reconocido, para intercambiar puntos de vista sobre el trámite de sus pedidos que se encuentran ante el MTPE y las acciones que el Minedu ha ejecutado con el objetivo de atender sus demandas”.

En esa línea, la exministra de Educación Marilú Martens explicó que al no estar reconocidos como sindicato por el MTPE, la Fenate no puede llegar a acuerdos con el Minedu ni reunirse con ellos como sindicato. Si le dicen lo contrario a sus bases, indicó, les están mintiendo.

“El Minedu es la casa de todos los profesores y si hay profesores que quieren conversar con funcionarios, pueden hacerlo. Pero de ahí a que se presenten como sindicato es un error”, dijo a El Comercio. “Si fueran una sindicato inscrito en el Ministerio de Trabajo, tendrían derecho a sentarse en la mesa, como hace el Sutep. Si no lo es, no se reconoce y punto”.

Martens incidió en que está claro que el ministerio “solo llega a acuerdos con el sindicato reconocido por el Ministerio de Trabajo”. “Lo demás no es viable. Si hay enfrentamiento entre grupos de profesores, eso es parte, pero el Minedu debe tener o tiene la claridad que con quien puede llegar acuerdos es con el sindicato reconocido con el Ministerio de Trabajo, que ha cumplido todos los requisitos”.

La exministra Marilú Martens señaló que el Minedu no puede llegar a acuerdos con un sindicato que no tiene reconocimiento oficial. Foto: Andina

En una semana marcada por manifestaciones de profesores, Marilú Martens remarcó que es falso que se quiera “privatizar” la educación. “Nunca se ha intentado ni se ha puesto en ninguna agenda [...] Hay una serie de malas informaciones que llegan a los profesores y, por supuesto, los levantan y los preocupan”.

Respecto a sus remuneraciones, comentó que estas fueron aumentadas recientemente y que se debería impulsar la mejora de la calidad de educación con una mejor formación de los docentes. Por otro lado, calificó la propuesta de la Fenate de destinar a 10% el PBI destinado a la educación como “poco seria”.

Comentó que ello implicaría “quitarle presupuesto a Salud, no sé, al Ministerio del Interior, para llegar a 10%”. “De hecho, Educación es el sector que tiene mayor proporción del presupuesto público. Y la mayoría de ello va a la planilla de los profesores”, dijo.

“Les están mintiendo [si la Fenate dice a sus bases que pueden llegar a un acuerdo con el Minedu]. Como les están mintiendo cuando dicen que se la educación se va a privatizar, cuando dice que hay alguna probabilidad de que se asigne el 10% del PBI a Educación”.

Ricardo Cuenca, también extitular del sector Educación, comentó que “es potestad de los ministros reunirse con los diferentes colectivos docentes”. “Es menos frecuente que se tomen acuerdos. No obstante, esos acuerdos no son formalmente parte de la mesa oficial de relaciones entre el Minedu y el sindicato”.

El exministro advirtió que un riesgo de una reunión como esta “es que el sindicato oficial entre en conflicto con el Minedu por causa de esos acuerdos”. “Nada prohíbe que el Minedu se reúna con distintos grupos sindicales, pero los acuerdos formales solo son con los sindicatos oficiales”, explicó.

El exministro Carlos Basombrío calificó la reunión de "profundamente incoveniente". (Foto: Andina)

El Comercio intentó contactar al secretario general del Sutep, Lucio Castro, respecto a esta reunión y a la actual actividad de la Fenate. No obstante, no hubo respuesta.

Carlos Basombrío, quien fue ministro del Interior durante la huelga magisterial del 2017, afirmó que la “Fenate es la continuación de los sindicatos del Movadef” “Es ilegal, puesto que hay un solo sindicato de los maestros reconocido por el ministerio: el Sutep. La ironía es que fue este gobierno el que desconoció a la Fenate y renovó el vínculo con el Sutep”.

Respecto a la reunión de los dirigente de este sindicato con el Minedu, dijo que es un paradoja que el actual ministro de Educación, haya “reinvidicado” reclamos propios de la Fenate -a través de la bancada del Bloque Magisterial- “contra la meritocarcia, que no haya evaluaciones a los profesores”. “El ministro actual lo ha promovido”.

“Entonces, no me llama la atención que, en su forma ‘pragmática’ de ver el mundo, se haya producido esta reunión, que me parece profundamente inconveniente. Como me pareció en el 2017, por lo que no los recibí nunca ni los recibí como interlocutores”, dijo a El Comercio.