Hinojosa, en mayo, ha brindado siete conferencias de prensa en Palacio de Gobierno. En estas apariciones ha respondido sobre la disolución del equipo policial que apoyada al Eficcop del Ministerio Público, ha descartado que Boluarte vaya a renunciar en el contexto de la detención preliminar de su hermano Nicanor Boluarte, y ha negado la privatización de Petroperú, entre otros [ver recuadro].

Adrianzén, por su parte, ha realizado seis presentaciones ante los medios, la mayoría después de las sesiones del Consejo de Ministros de los miércoles, y otras luego de presentarse en comisiones del Congreso. El jefe del Gabinete Ministerial rechazó que la abogada se haya ausentado del cargo a mediados del año pasado para someterse a una cirugía estética y, recientemente, refirió que la mandataria es objeto de “persecución” por el llamado Caso Rolex.

Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que existe “incomodidad” por parte del primer ministro hacia la figura de Hinojosa como vocero presidencial, porque “no quiere perder el peso político que le corresponde” a su cargo. También porque sus antecesores- Alberto Otárola y Pedro Angulo- no tuvieron a un alto funcionario que pueda duplicar sus funciones.

Según el artículo 123 de la Constitución, después de la presidenta de la República, el primer ministro es “el portavoz autorizado del gobierno” y quien coordina las funciones con los demás ministros.

Otras fuentes del gobierno señalaron que la nueva tarea de “la voz” de la presidenta Boluarte “está cruzando funciones” con Adrianzén no solo en lo comunicacional, sino también en el trabajo con los miembros del Gabinete. Y como adelantó este Diario, en un perfil publicado sobre Hinojosa, una de las polémicas surgidas se debe a que “le han dado atribuciones para que los ministros le informen de sus acciones”.

En el Ejecutivo también han observado que el rol de Hinojosa como vocero presidencial no se ha oficializado mediante una resolución en “El Peruano”.

Las conferencias de prensa de Fredy Hinojosa, vocero de la Presidencia de la República

Fecha Temas abordados 03/05/2024 Hinojosa, quien es el jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia, se presentó como vocero de la mandataria Dina Boluarte. Entonces, afirmó que su vocería será “un canal de comunicación directa” desde dicha instancia del Poder Ejecutivo.

Ese día, dio cuenta de las reuniones que tuvo Boluarte Zegarra con representantes de los gobiernos regionales de Lambayeque y Piura, entre otros. 07/05/2024 Afirmó que su función como vocero presidencial “no sustituye y tampoco se contrapone con la función constitucional que le compete al presidente del Consejo de Ministros, portavoz del gobierno, de acuerdo con el mandato legal”.

También evitó dar respuesta sobre las supuestas intervenciones quirúrgicas a las que se habría sometido la presidenta Dina Boluarte. “No me voy a pronunciar sobre aquellos actos de la esfera privada”, acotó. 10/05/2024 Tras la disolución del equipo de la Policía que apoyaba al Eficcop, Hinojosa dijo que no existe en el Ejecutivo la voluntad de entorpecer las funciones que cumplen el Ministerio Público y el Poder Judicial.

También refirió que “de ninguna manera existe la posibilidad de una renuncia” de la presidenta Boluarte, luego de la detención preliminar de su hermano Nicanor Boluarte. 14/05/2024 “El gobierno de Dina Boluarte no privatizará Petroperú”, anunció el jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia. 17/05/2024 Hinojosa rechazó que en el Ejecutivo haya preocupación por la eventual difusión de grabaciones de audios en el marco del proceso por el que se investiga a Nicanor Boluarte y a Mateo Castañeda.

“Las conductas de la Mandataria y de la institución presidencial siempre se han sujetado al procedimiento, la institucionalidad y la ley [...] No existe la mínima preocupación con respecto a la difusión de cualquier audio”, remarcó. 21/05/2024 Dijo que la vocería de la Presidencia no irroga gastos al Estado, al rechazar que le hayan aumentado el sueldo por esta función. “Por esa acción, la vocería, no hay pago adicional”, enfatizó.

También destacó la promulgación de la ley que garantiza y promueve el acceso y uso de medicamentos genéricos. 30/05/2024 Hinojosa afirmó que a la presidenta Boluarte “no le preocupa” la denuncia constitucional que presentó en contra de ella el fiscal de la Nación por el presunto delito de cohecho por el Caso Rolex.

“Hay la plena confianza que esta denuncia no va a prosperar y, reitero, no existe la menor preocupación por parte de la presidenta en ese sentido”, subrayó.

Resta autoridad e institucionalidad

Durante las administraciones de Otárola y de Angulo en la PCM- de acuerdo con fuentes cercanas al Ejecutivo- “nunca” se evaluó si quiera la posibilidad de que el Despacho Presidencial cuente con un vocero. “La presidenta les pedía a todos los ministros que difundan y defiendan sus principales políticas en los medios, que informen sobre sus viajes”, agregaron.

Además, en aquel momento se tenía claro que quien “marcaba la pauta en lo político” era el primer ministro y los demás integrantes del Gabinete “lo complementaban”, subrayaron las mismas fuentes.

“Esto no se veía hace bastante tiempo, ha habido voceros en el Ejecutivo, pero para temas muy puntuales y de gestión, pero no para informar sobre los temas personales de la presidenta [...] Por un lado, se observa al primer ministro que a veces no tiene la respuesta, dice que no ha conversado con la presidenta, y, por otro, está Hinojosa que sí tiene la información. Y esto le resta autoridad y hasta institucionalidad a la PCM”, advirtieron funcionarios consultados para esta nota.

Durante las administraciones de Pedro Angulo y Alberto Otárola en la PCM, la Presidencia no tuvo un vocero. (Foto: Archivo GEC)

Uno de ellos, remarcó que Hinojosa ha terminado “hablando de todos los temas”, yendo más allá de los que le fueron encargados.

También refirieron que Adrianzén ha tenido un desempeño discreto como “portavoz político” del gobierno. “No ha sabido ocupar ese lugar, y han creado un puesto para una persona más cercana [a la presidenta]”, acotaron.

En comunicación con El Comercio, el primer ministro reiteró que sus funciones “están definidas en la Constitución” y que allí “se establece que el jefe del Gabinete Ministerial es el portavoz autorizado del gobierno después de la presidenta”. Agregó que la función de Hinojosa se centra en comunicar sobre “las actividades de la mandataria y que la población necesita conocer”.

Adrianzén refirió que la relación con el vocero presidencial “es positiva en el marco del respeto y el trabajo articulado”.

“La decisión de contar con un vocero del despacho presidencial ha sido un asunto que se ha evaluado con anticipación, y su pertinencia me fue consultada con antelación”, acotó.

En una entrevista brindada a este Diario, Hinojosa negó que existan discrepancias con el primer ministro y remarcó que “hay una coordinación general con todos los miembros del Ejecutivo”.

“El presidente del Consejo de Ministros tiene a su cargo la relación con otros poderes. Por eso, cuando se me pregunta sobre eso, no me corresponde. Tampoco defino las políticas públicas. No existe la mínima discrepancia ni superposición de funciones con el primer ministro. Él es el portavoz autorizado del gobierno, quien le habla es jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia”, manifestó entonces.

Hinojosa, además, dijo que él no es portavoz de la Presidencia de la República, sino “vocero”.

“Cuando hablamos de portavoz estamos hablando de funciones específicas e inherentes del presidente del Consejo de Ministros. Pero cuando hablamos de vocería, se trata de una acción comunicacional. Por ejemplo, usted va donde un ministro, o un asesor, un director general, y estos le dan una entrevista, en ese momento se convierten en un vocero”, expresó.

Las conferencias de prensa de Gustavo Adrianzén, primer ministro

Fecha Temas abordados 07/05/2024 Tras reunirse con el presidente del Congreso, Adrianzén afirmó que “no se puede limitar la percepción de una pensión por la exigencia de una deuda”. Esto en referencia a la solicitud del expresidente Alberto Fujimori para acceder a una pensión vitalicia. 08/05/2024 El jefe del Gabinete Ministerial negó que la presidenta Boluarte se haya ausentado del cargo durante 12 días entre junio y julio de 2023 para presuntamente someterse a una cirugía estética.

“La señora presidenta de la república nunca se ha ausentado, ok. De hecho, desde que yo colaboro con ella y al lado de los ministros que ahora me acompañan y el resto del gabinete somos testigos de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente para asistir de manera presencial a diferentes actividades”, expresó. 15/05/2024 Adrianzén exhortó a la prensa a revisar los boletines de normas legales de El Peruano para constatar que la presidenta siguió firmando documentos durante las fechas en las que supuestamente no estuvo disponible por un descanso médico que no fue hecho público.

También remarcó que “no se ha previsto la remoción de ningún ministro de este gabinete”. Pero al día siguiente, se cambió al titular del Ministerio del Interior. 17/05/2024 El presidente del Consejo de Ministros criticó a las bancadas que presentaron tres mociones de vacancia en contra de Boluarte. Calificó a los promotores como “golpes y vacadores”.

“Hoy a pesar de estas maniobras desestabilizadoras, de estos intentos por quebrantar el orden y la gobernabilidad, ninguna de las tres mociones de vacancia dirigidas contra la presidenta de la República ha prosperado, todas han ido al archivo”, sostuvo. 21/05/2024 En conferencia de prensa en VMT, Adrianzén evitó responder sobre el salario que recibe Fredy Hinojosa, vocero de la Presidencia. Remarcó que él es el “vocero autorizado” del Ejecutivo luego de la jefa de Estado, según la Constitución. 28/05/2024 En conferencia de prensa en el Congreso, el primer ministro dijo que la presidenta Boluarte es objeto de una “persecución” que tiene en su centro a la Fiscalía de la Nación. Esto luego de que Villena presentará una denuncia constitucional en contra de la mandataria por el presunto delito de cohecho por el Caso Rolex.

Debilidad presidencial

María Beatriz Arce, experta en comunicación política, consideró que esta “duplicidad” de funciones entre Adrianzén e Hinojosa revela la “fuerte debilidad de la capacidad comunicacional de la presidenta”, al punto que ella para cubrir esa flaqueza ha tenido que buscar otro “escudo que la proteja” y “tape esa vulnerabilidad”.

“No solo hace uso de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino que crea una figura extra, que no se tenía hace muchos años, la del vocero presidencial, que podría ser útil si utilizará otros mecanismos. Existe una enorme improvisación y se da porque la presidenta ha creado una situación de vulnerabilidad para su cargo por su falta de veracidad y su victimización [ante las investigaciones que afronta]”, manifestó en diálogo con El Comercio.

La también profesora en la PUCP alertó que esta “duplicidad” puede restar fortaleza a la institucionalidad de la PCM y de la Presidencia.

Añadió que esta situación se da porque la presidenta no tiene predisposición para responder ante los medios de comunicación.

El analista político Jeffrey Radzinsky afirmó que Adrianzén e Hinojosa “sí se han superpuesto” en el rol de voceros del gobierno.

“[La vocería de la Presidencia] está mal planteada y estructurada, lo que han hecho es intentar reemplazar una demanda enorme de respuesta de la presidenta. El señor Hinojosa repite la agenda presidencial y da información que podría darse a través de una nota de prensa”, subrayó a este Diario.

Radzinsky, director de GFP, señaló que también se debe resaltar el momento en que le dieron a Hinojosa la tarea de ser “la voz” de la presidenta.

“Fue a casi un mes del 5 de abril, cuando la presidenta dio una respuesta burda sobre los Rolex [...] El primer ministro tiene la función constitucional de comunicar. Y la vocería presidencial no ha dado frutos a Palacio, en el sentido de acercarse a la ciudadanía. Más bien ha multiplicado la sensación de debilidad en el gobierno”, opinó.

El también abogado refirió que la figura de un vocero presidencial per se “no es mala”, pero el gobierno pretende que Hinojosa tape “la ausencia” de la mandataria en un marco de crisis y escándalos de corte delictivo.

El analista remarcó que la designación de un portavoz presidencial sí resta peso político a Adrianzén. “No debería ser necesario que un primer ministro aclare o precise que él es el vocero del gobierno, la Constitución lo establece así. Este es un gobierno débil que multiplica la presencia de personajes débiles alrededor de una presidenta ausente en liderazgo”, finalizó.

Más información

A inicios de 2002, el periodista Carlos Urrutia fue nombrado vocero del presidente Alejandro Toledo. Urrutia aclaró, en su primera entrevista, que no tenía la tarea de “corregir” al entonces jefe de Estado, quien era cuestionado por la oposición y la prensa.

(Foto: Archivo El Comercio) / SEBASTIAN CASTAÑEDA

Apenas dos meses después de su nombramiento, Urrutia renunció al cargo, tras señalar en una conferencia de prensa que la primera dama, Eliane Karp, estaba realizando sus labores. Sin embargo, después de conoció que la esposa de Toledo se hallaba en un viaje personal con su hija.