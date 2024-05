LEE TAMBIÉN | Pedro Castillo: PJ inicia control de acusación fiscal por golpe de Estado

Fuentes de El Comercio señalaron que en la reunión, Castillo lanzó una serie de ideas sin sustento técnico, una característica de toda su gestión. Quería cambios y exigía mejoras. Entonces, Hinojosa intervino, no para refutar sus propuestas ni prometer acatarlas a pie juntillas: le propuso crear una comisión que se encargue de evaluarlas e implementarlas. Castillo se marchó satisfecho.

Castillo en visita imprevista al Midis, la mañana del 28 de febrero del 2022. En la foto, aparece Hinojosa al lado de Julio Demartini, actual ministro del Midis, y Jessica Niño de Guzmán, actual viceministra de Prestaciones Sociales. (Foto: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social)

“[Hinojosa] conoce al dedillo el tema de la gestión pública. [...] Siempre tiene soluciones bajo la manga y es muy hábil”, dijo una de las fuentes.

En marzo último, Boluarte lo designó jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República.

Luego fue presentado como vocero oficial de la presidencia, pese a que el artículo 123 de la Constitución señala que el portavoz autorizado del gobierno es el primer ministro, cargo que actualmente ocupa Gustavo Adrianzén.

La misma fuente añadió que le sorprendió el nombramiento debido a que Hinojosa no siempre habría gozado de la confianza de la presidenta de la República. Aseguró que en la época en la que Boluarte fue titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y él director de Qali Warma, la entonces ministra tenía “muchas dudas”, pero Hinojosa “siempre las absolvía de manera técnica” y eso le permitió “mantenerse por un largo período” al frente de dicho programa.

Hinojosa se refirió el martes último, en su primera conferencia de prensa, a su situación como vocero: “Es en adición a las funciones que vengo desempeñando [como jefe del Gabinete Técnico], que se me ha encargado realizar la labor de transmitir la información relevante respecto a las actividades que se desarrollan en Palacio de Gobierno. [...] Esto no sustituye y tampoco se contrapone con la función constitucional que le compete al presidente del Consejo de Ministros”.

No es la primera vez que un gobierno apuesta por la figura del vocero. Lo hizo Alejandro Toledo en el 2002, cuando designó al periodista Carlos Urrutia como asesor en asuntos políticos y portavoz de Palacio. Solo duró dos meses.

Hinojosa, de 50 años, es abogado y administrador por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se desempeña en el sector público como alto funcionario desde hace más de un década. Fue secretario general del Ministerio de Cultura, asesor en el Ministerio de Trabajo, director de programas sociales, entre otros cargos.

Asume la vocería de la presidencia en un contexto de alta desaprobación a Boluarte, quien además enfrenta investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

En abril, la aprobación de la mandataria cayó a 7%, la cifra más baja registrada por un jefe del Estado en los últimos 20 años en el Perú, según una encuesta de Datum Internacional para El Comercio.

Además, la presidenta dejó de hablar con la prensa desde que cayó en contradicciones por la posesión de relojes Rolex y otras joyas que le entregó el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Este asunto, conocido como el Caso Rolex, es investigado por la Fiscalía de la Nación.

La última vez que Boluarte declaró a los medios de comunicación fue el 5 de abril luego de haber acudido a una diligencia ante el Ministerio Público en el marco de dicha pesquisa. / Luis Iparraguirre

Vínculo con el Apra

Hinojosa fue militante del Partido Aprista Peruano durante más de una década .

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), estuvo afiliado a la agrupación de la estrella desde enero del 2008 hasta septiembre del 2021, cuando el partido perdió su inscripción.

En marzo de 2015 se presentó ante la prensa como líder aprista en Arequipa. En declaraciones al diario “Correo”, el hoy vocero de la Presidencia de la República anunciaba con entusiasmo que el Apra realizaría por primera vez unas elecciones abiertas para elegir a los líderes políticos de dicho partido a nivel regional y nacional.

“La democracia en un partido político garantiza, a su vez, la democracia de un país [...] Somos un equipo con equidad de género y buscamos la integración del partido con toda la sociedad. Además, nuestra propuesta es retomar el partido escuela original del Apra: educar y formar nuevos líderes”, declaró en dicha oportunidad.

Hinojosa también fue el abogado de Susana Pinilla, ex ministra de la Mujer del segundo gobierno de Alan García. Ella fue condenada en 2019 por el Caso Corpac.

Pese a la activa participación de Hinojosa en el Apra, el excongresista Mauricio Mulder, dirigente de la agrupación política, dijo a El Comercio que no lo recuerda. “Me suena su nombre, pero no lo ubico”, expresó.

Fricciones

Funcionarios del gobierno consultados por este Diario coincidieron en señalar que el encargo a Hinojosa de asumir la vocería ha generado fricciones en el Gabinete Ministerial.

“Está cruzando funciones con el primer ministro. Le han dado atribuciones para que los ministros le informen de sus acciones, para que informe a la prensa si le consultan”, precisó uno de ellos.

Los asesores de los ministros serían los encargados de mantener informados a Hinojosa, quien tuvo su primer encuentro con la prensa el martes último.

El último fin de semana, Adrianzén fue consultado si Hinojosa respondería a la prensa, pero se limitó a decir que solo “anunciaría las actividades de la presidenta”.

“El señor Hinojosa va a tener que en adelante anunciar las actividades que diariamente desarrolle la Presidencia, pero la Constitución es clara, el artículo 123 establece que después de la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros es el portavoz autorizado del Gobierno. Eso no va a cambiar, es un mandato constitucional”, dijo en una entrevista a RPP.

“Las funciones del señor Hinojosa constituyen una vía más de comunicación. Se nos critica que no comunicamos, que no lo hacemos bien, que falta transparencia”, subrayó.

El primer ministro insistió en que la labor del vocero presidencial será informar sobre la agenda de Boluarte para que la población esté debidamente notificada al respecto y “nada más que eso”.

No obstante, el último martes 7 de mayo, Hinojosa evadió hasta en dos oportunidades responder a la prensa sobre la supuesta rinoplastia que se realizó Boluarte bajo el argumento de que la jefa del Estado “tiene derecho a la intimidad personal” y que, por lo tanto, no se pronunciará “sobre aquellos actos que formen parte de la esfera privada de un ciudadano”.

Se refirió así a la denuncia del semanario “Hildebrandt en sus trece” sobre la supuesta ausencia de 12 días de la presidenta luego de realizarse una cirugía estética a fines de junio del 2023.

Sin embargo, un día después, Adrianzén fue más tajante. El primer ministro negó que la mandataria se haya ausentado de sus actividades desde que “colabora con ella”.

“La presidenta de la República nunca se ha ausentado. De hecho, desde que yo colaboro con ella, al lado de los ministros que ahora me acompañan y el resto del Gabinete, somos testigos de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente por asistir presencialmente a diferentes actividades”, añadió.

Finalmente, informó que la presidenta se encuentra convaleciente de una afección pulmonar severa y que el último fin de semana “ha sido asistida por médicos”.

En diálogo con El Comercio, la oficina de comunicaciones de Palacio negó que existan fricciones entre Adrianzén e Hinojosa. “No existe ningún tipo de fricción. Uno es el vocero político (el primer ministro) y el otro de la agenda presidencial en la Casa de Gobierno”, señaló.

Este Diario llamó también la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pero al cierre de este informe no hubo respuesta.

Una fuente ministerial precisó que la PCM suele pedir información periódica de avances a todas las carteras. Se estila que la comunicación sea entre el jefe del gabinete de asesores del sector y el jefe del gabinete de la PCM.

Opinión

El analista político Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, opinó que la figura de Hinojosa no suma a la Presidencia de la República y más bien le resta principalmente por dos razones: “la primera porque lo que hace es evidenciar su debilidad, lo que requiere esta gestión es que la presidenta dé la cara y precisamente un elemento diferenciador cuando asumió el mando fue atender a los periodistas y ahora lleva más de un mes sin atenderlos”.

“Y la segunda es la función constitucional de vocería del presidente del Consejo de Ministros. ¿De alguna manera para algunas cosas va a ser el presidente del Consejo de Ministros y para otra este vocero?”, cuestionó.

A su criterio, la figura de un vocero “no resuelve ninguna de las carencias que tiene el Gobierno en materia comunicacional”.

Cuestionan respuesta de Hinojosa y demandan transparencia En diálogo con El Comercio, Samuel Rotta, director de Proética; Omar Awapara, secretario general de Transparencia y Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad, cuestionaron la respuesta del vocero de la Presidencia y demandaron mayor transparencia del Poder Ejecutivo. Asimismo, compararon el tema con el Caso Rolex.

Rotta indicó que el derecho a la intimidad de un mandatario se relativiza cuando se trata de asuntos de interés público y que incluso hay sentencias del Tribunal Constitucional que así lo establecen.

A su turno, Awapara opinó que la respuesta del vocero de la Presidencia “no está dentro del ámbito de lo que es Constitucional” y que “no es una justificación correcta decir que esto pertenece a la intimidad”.

Pereira también calificó de “no válido” el argumento que dio el vocero de Palacio de Gobierno. Señaló que, si bien “el presidente tiene reconocido su derecho a la privacidad, en el caso de estos altos funcionarios se relativiza, sobre todo cuando la situación de salud puede afectar o estar en conexión con el ejercicio del cargo”.