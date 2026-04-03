Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una de las principales ventajas del ADN es su alta densidad de almacenamiento y estabilidad, ya que puede conservarse intacto durante miles de años y almacenar enormes volúmenes de información en cantidades mínimas de material.
Una de las principales ventajas del ADN es su alta densidad de almacenamiento y estabilidad, ya que puede conservarse intacto durante miles de años y almacenar enormes volúmenes de información en cantidades mínimas de material.
/ Pixabay
Por Agencia EFE

Un equipo de científicos franco-japoneses ha desarrollado un método criptográfico que utiliza el ADN como vector para cifrar comunicaciones, una técnica que permite generar y compartir claves aleatorias de gran tamaño independientemente de la distancia entre emisor y receptor, informó este miércoles el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.