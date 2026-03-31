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Penguin Random House afirma que hay indicios claros de que OpenAI entrenó a su IA con contenido de su serie de libros infantiles "Der kleine Drache Kokosnuss". (Foto de SEBASTIEN BOZON / AFP)
Penguin Random House afirma que hay indicios claros de que OpenAI entrenó a su IA con contenido de su serie de libros infantiles "Der kleine Drache Kokosnuss". (Foto de SEBASTIEN BOZON / AFP)
/ SEBASTIEN BOZON
Por Agencia AFP

La editorial británico-estadounidense Penguin Random House anunció el martes haber presentado una demanda en Alemania contra OpenAI, acusando a su herramienta de inteligencia artificial, ChatGPT, de haber infringido los derechos de autor de libros infantiles alemanes.

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