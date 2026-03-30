Resumen

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Una amenaza para la cual estar atento en el ciberespacio.
Una amenaza para la cual estar atento en el ciberespacio.
/ Pixabay
Por Redacción EC

Expertos en ciberseguridad descubrieron una campaña dirigida que involucra a Horabot, una amenaza de origen brasileño que combina un troyano bancario, un propagador de correos electrónicos y una cadena de ataque notablemente compleja. Durante la investigación, los analistas identificaron una página web expuesta por el actor de la amenaza que contenía una base de datos con registros desde mayo de 2025, en la que se identificaron 5.384 víctimas, de las cuales el 93% se encuentran en México.

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