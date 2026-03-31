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Resumen

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Más vegetales y menos alimentos procesados es la receta para una vida más saludable.
Más vegetales y menos alimentos procesados es la receta para una vida más saludable.
/ Pixabay
Por Agencia EFE

Una dieta rica en verduras, frutas y cereales integrales; con menos azúcar, sal y alimentos ultraprocesados; y en la que las proteínas de origen vegetal, como las legumbres, tengan prioridad. Este es el resumen de lo que se puede hacer, desde la alimentación, para gozar de buena salud.

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