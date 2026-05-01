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El clásico juego "Crazy Combi" vuelve a ccasa de mano de Chicha Games.
El clásico juego "Crazy Combi" vuelve a ccasa de mano de Chicha Games.
/ Chicha Games
Por Bruno Ortiz Bisso

La nostalgia ha tomado por asalto el ecosistema digital. Crazy Combi, el videojuego que en el 2009 paralizó la productividad en las oficinas del país y se convirtió en el primer fenómeno viral de la industria nacional, anunció oficialmente su regreso. Bajo el nombre de “Crazy Combi: Vuelve a Casa”, esta nueva versión no solo busca apelar al recuerdo, sino establecer un nuevo estándar técnico en el desarrollo de videojuegos basados en navegador.

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