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Resumen

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Varias personas usan paraguas para protegerse de la lluvia mientras caminan por una calle un día después de que el tifón Dolphin tocara tierra en Shanghái el 10 de agosto de 2026. (Foto de Hector RETAMAL / AFP)
Varias personas usan paraguas para protegerse de la lluvia mientras caminan por una calle un día después de que el tifón Dolphin tocara tierra en Shanghái el 10 de agosto de 2026. (Foto de Hector RETAMAL / AFP)
Por Agencia EFE

El tifón Dolphin deja al menos 1,6 millones de evacuados en el este de China y acumulados de precipitaciones en Shanghái no vistos en 150 años, mientras el sistema se debilitaba este lunes tras arribar el domingo a la provincia oriental de Zhejiang y seguir su camino tierra adentro.

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