El tifón Dolphin deja al menos 1,6 millones de evacuados en el este de China y acumulados de precipitaciones en Shanghái no vistos en 150 años, mientras el sistema se debilitaba este lunes tras arribar el domingo a la provincia oriental de Zhejiang y seguir su camino tierra adentro.

El Gobierno chino activó este lunes los mecanismos nacionales de emergencia para labores de rescate y asistencia en Zhejiang, una de las regiones más afectadas, y envió un equipo de trabajo a las zonas dañadas para verificar daños, atender a evacuados y garantizar suministros básicos, informó la televisión estatal CCTV.

Dolphin, el decimotercer tifón de la temporada según la nomenclatura china, tocó tierra hacia las 17:30 hora local del domingo (09:30 GMT) en la ciudad de Yuhuan, en Zhejiang, con vientos máximos de 42 metros por segundo (unos 151 kilómetros por hora), informó el Centro Meteorológico Nacional (NMC).

El sistema volvió a tocar tierra poco más de una hora después en la ciudad de Yueqing, también en Zhejiang, ya con vientos de 38 metros por segundo, antes de avanzar hacia el interior y perder fuerza.

A las 05:00 hora local de este lunes (21:00 GMT del domingo), el centro de Dolphin se encontraba en el condado de Qingyuan, en Zhejiang, con vientos de 23 metros por segundo, ya como tormenta tropical.

Evacuaciones masivas

Los balances disponibles elevan a más de 1,6 millones el número de desplazados preventivos, al sumar más de 900.000 traslados en Wenzhou y más de 390.000 en Taizhou, ambas ciudades en Zhejiang; otros 215.600 en Shanghái, y 98.900 en la provincia de Fujian, según datos difundidos por medios estatales.

En Zhejiang, con 64 millones de habitantes, las autoridades habían activado el nivel máximo de alerta, con medidas de suspensión de trabajos, clases, negocios y transporte en zonas costeras, donde miles de embarcaciones fueron enviadas a refugio y se paralizaron rutas marítimas.

El NMC rebajó este lunes su alerta por tifón, pero mantuvo una alerta naranja, la segunda más grave, por lluvias intensas, con previsión de precipitaciones fuertes o torrenciales en varias zonas del este y el centro del país.

En algunas zonas del este de Zhejiang y de las áreas montañosas del sur de Anhui podrían registrarse lluvias “extremadamente torrenciales”, con acumulados de entre 250 y 320 milímetros.

Desde el 8 de agosto, algunas áreas de Taizhou acumularon más de 700 milímetros de lluvia, mientras cinco estaciones meteorológicas nacionales de Zhejiang superaron sus récords históricos de precipitación diaria, según el NMC.

Récord de lluvia en Shanghái

Según el diario local Shanghai Daily, una céntrica estación meteorológica de Shanghái registró 312,9 milímetros de lluvia acumulada en 24 horas, lo que supondría el máximo en más de 150 años de registros, mientras que al otro lado del río Huangpu, que divide la ciudad, se habrían superado los 400 milímetros.

El mismo medio agregó que esos registros situaron a Shanghái, que desde el sábado experimentó fuertes lluvias y vientos, calles inundadas y canales en riesgo de desbordamiento, como la segunda zona más afectada por Dolphin tras la vecina Zhejiang.

En la megalópolis, cuatro líneas de metro quedaron suspendidas este lunes, otras operaban parcialmente o con limitaciones de velocidad y todo el transporte acuático de pasajeros quedó paralizado, incluidos ferris urbanos y servicios turísticos.

Las autoridades locales han pedido a los ciudadanos que no salgan de casa a menos que sea absolutamente necesario, y los negocios han recibido órdenes de no contar como ausentes a los empleados que no puedan acudir a sus puestos.

Antes de llegar a Zhejiang, Dolphin había cruzado el viernes las islas Ryukyu, en el sur de Japón, donde dejó al menos tres heridos leves, cortes de electricidad en miles de hogares y cientos de vuelos cancelados.

El tifón llegó en un verano marcado en China por lluvias torrenciales, riadas, deslizamientos y ciclones que han dejado decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas en varias provincias.

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