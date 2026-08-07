En la actualidad, los grandes proyectos, como carreteras, aeropuertos, sistemas de transporte u obras energéticas, son fundamentales para el desarrollo de los países en el mundo, ya que impulsan el crecimiento económico y mejoran la calidad de vida de la población. En ese contexto, recientemente ha despertado el interés de especialistas e internautas la construcción de la represa más grande del mundo en China, una megaobra que busca convertirse en el principal referente mundial de generación de energía hidroeléctrica una vez que entre en operación en los próximos años. De esta manera, este ambicioso proyecto, con una capacidad instalada estimada de 60 000 MW, busca superar a la actual líder mundial, la Presa de las Tres Gargantas, y convertirse en la mayor central hidroeléctrica del planeta. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SERÁ LA MEGAREPRESA QUE SE CONSTRUIRÁ EN CHINA?

A través del medio Mega Noticias, se dio a conocer que China inició la construcción de la represa de Motuo, ubicada en el Tíbet. La megaobra que ha sido denominada por el primer ministro Li Qiang como el “proyecto del siglo” está a cargo de Power Construction Corporation of China (PowerChina) y contempla una inversión superior a 1,2 billones de yuanes (170.000 millones de dólares). Si bien se le conoce como la central hidroeléctrica de Medog, el proyecto está integrado por cinco centrales hidroeléctricas en cascada sobre el río Yarlung Tsangpo. Para su operación, se construirán túneles a través del Himalaya que desviarán el agua hacia las centrales para la generación de electricidad y, posteriormente, la devolverán al cauce natural del río.

Asimismo, la megarepresa contará con una capacidad instalada cercana a 60 000 MW, casi tres veces superior a la de la actual, la Presa de las Tres Gargantas (22 500 MW), lo que la convertirá en la mayor hidroeléctrica del mundo. Además, se estima que generará alrededor de 300 000 millones de kWh de electricidad al año, volumen suficiente para abastecer a aproximadamente 300 millones de ciudadanos en el país cuando se haya concluido previsto para el 2033. A pesar de su enorme potencial energético, el proyecto genera preocupación entre los analistas y científicos por estar ubicado en una zona de alta actividad sísmica, donde terremotos, deslizamientos de tierra e inundaciones podrían comprometer la seguridad de la infraestructura local.

¿DÓNDE SE CONSTRUYE UN RÍO ARTIFICIAL EN SUDAMÉRICA?

Un megaproyecto se erige como uno de los más importantes de Sudamérica con la construcción de un “río artificial”, denominado Cinturão das Águas do Ceará, en Brasil, que busca conducir agua hacia zonas donde las precipitaciones son insuficientes. Se trata de una compleja red hidráulica diseñada para trasladar agua desde el Proyecto de Integración del río São Francisco hacia el interior de la zona, donde la primera parte de esta etapa se extiende por 145,3 kilómetros y con un diseño operativo que funciona por gravedad.

Así, la Secretaría de Recursos Hídricos de Ceará informó que el sistema impacta directamente a 24 municipios y a cerca de 561.000 habitantes. Asimismo, al integrarse con el Eixão das Águas, amplía su alcance y puede reforzar el abastecimiento para más de cinco millones de personas, incluida la región metropolitana de Fortaleza. En este marco, el uso prioritario del recurso hídrico se destina al consumo humano, seguido por las actividades industrial, turística, ganadera y agrícola.

Por último, el Cinturão das Águas tiene como propósito integrar 12 cuencas hidrográficas mediante la transposición del río São Francisco. La iniciativa responde a un objetivo claro: llevar agua a zonas donde las condiciones geográficas y climáticas restringen su disponibilidad en el país sudamericano. De acuerdo con la actualización oficial más reciente, publicada el 18 de diciembre de 2025, dicho proyecto registra un avance del 91 % y se estima que finalice a mediados de junio de 2026, conforme comparte la plataforma Stakeholders.