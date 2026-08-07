Por Redacción EC

En la actualidad, los grandes proyectos, como carreteras, aeropuertos, sistemas de transporte u obras energéticas, son fundamentales para el desarrollo de los países en el mundo, ya que impulsan el crecimiento económico y mejoran la calidad de vida de la población. En ese contexto, recientemente ha despertado el interés de especialistas e internautas la construcción de la represa más grande del mundo en China, una megaobra que busca convertirse en el principal referente mundial de generación de energía hidroeléctrica una vez que entre en operación en los próximos años. De esta manera, este ambicioso proyecto, con una capacidad instalada estimada de 60 000 MW, busca superar a la actual líder mundial, la Presa de las Tres Gargantas, y convertirse en la mayor central hidroeléctrica del planeta. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.