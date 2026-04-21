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Los instrumentos de Marte han detectado más de 20 moléculas orgánicas en areniscas arcillosas de Glen Torridon, en el cráter Gale, gracias al trabajo realizado por el conjunto de instrumentos «Sample Analysis at Mars» (SAM) a bordo del rover Curiosity. Se tomaron tres muestras mediante perforación y se encontraron diversas moléculas orgánicas en Marte. (Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems)
Los instrumentos de Marte han detectado más de 20 moléculas orgánicas en areniscas arcillosas de Glen Torridon, en el cráter Gale, gracias al trabajo realizado por el conjunto de instrumentos «Sample Analysis at Mars» (SAM) a bordo del rover Curiosity. Se tomaron tres muestras mediante perforación y se encontraron diversas moléculas orgánicas en Marte. (Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems)
/ NASA
Por Agencia EFE

El vehículo explorador rover Curiosity de la NASA ha descubierto unas moléculas orgánicas en Marte posiblemente compatibles con los componentes básicos del origen de la vida en la Tierra, aunque sería necesario traer las rocas para constatarlo.

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