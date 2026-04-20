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Esta fotografía aérea muestra los paneles solares instalados en el mayor parque solar flotante de Europa (Les Ilots Blandin), propiedad de Q Energy, en Perthes, al noreste de Francia, el 20 de junio de 2025. (Foto de Pierre BEAUVILLAIN / AFP)
Esta fotografía aérea muestra los paneles solares instalados en el mayor parque solar flotante de Europa (Les Ilots Blandin), propiedad de Q Energy, en Perthes, al noreste de Francia, el 20 de junio de 2025. (Foto de Pierre BEAUVILLAIN / AFP)
/ PIERRE BEAUVILLAIN
Por Agencia EFE

Europa batió su récord de generación eléctrica a partir de energías renovables en el primer trimestre de 2026, con un avance del 15 % en solar y un incremento del 22 % en eólica en relación con el mismo período del año anterior, según datos difundidos hoy por la consultora Montel.

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