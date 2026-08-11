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Resumen

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Los lentes inteligentes Ray-Ban Meta Wayfarer, un dispositivo equipado con una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles capaz de capturar video a una resolución de 1440 x 1920 píxeles y realizar análisis del entorno en tiempo real a través de Meta AI. (Foto de Joan Cros / NurPhoto vía AFP)
Los lentes inteligentes Ray-Ban Meta Wayfarer, un dispositivo equipado con una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles capaz de capturar video a una resolución de 1440 x 1920 píxeles y realizar análisis del entorno en tiempo real a través de Meta AI. (Foto de Joan Cros / NurPhoto vía AFP)
/ JOAN CROS
Por Agencia EFE

Los tribunales de Inglaterra y Gales han prohibido los ‘lentes inteligentes’ de Meta, que permiten grabar videos con unas microcámaras mientras el usuario las lleva puestas, según adelanta este lunes el diario The Guardian.

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