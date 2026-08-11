Los tribunales de Inglaterra y Gales han prohibido los ‘lentes inteligentes’ de Meta, que permiten grabar videos con unas microcámaras mientras el usuario las lleva puestas, según adelanta este lunes el diario The Guardian.

“Hay claras restricciones a la toma de imágenes y vídeos dentro de los tribunales, y es la razón de que los lentes de Meta se hayan prohibido”, dijo al rotativo un portavoz del Servicio de Tribunales, el organismo regulador de las cortes de justicia.

En consecuencia, los funcionarios de Justicia tendrán la potestad de confiscar este tipo de lentes cuando las detecten dentro de sus dependencias, y las devolverán a sus dueños al término de una sesión judicial.

La medida no es la primera de este tipo: el pasado mes, los tribunales de Nueva York decretaron la misma prohibición de las también llamadas ‘gafas espía’.

La decisión anunciada en Inglaterra y Gales llega después de un sonado caso en que un juez acusó el pasado enero a un denunciante de utilizar sus lentes para recibir ‘instrucciones’ desde el exterior, tras notar que esa persona tardaba unos segundos en responder a sus preguntas. Al ordenarle quitarse los lentes, una voz saltó desde su teléfono móvil donde las ‘instrucciones’ continuaban su curso.

En el Reino Unido, los lentes de Meta, que se venden a 359 libras (484 dólares o 1.637 soles) ya han sufrido contratiempos parecidos: algunas cadenas de restaurantes y salas de teatro han comenzado a prohibir expresamente su uso, en el primer caso para respetar la privacidad de sus clientes, y en el segundo para proteger la propiedad intelectual de las obras.