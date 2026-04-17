Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

This photograph shows a figurine in front of the logo of the US artificial intelligence safety and research company Anthropic during a photo session in Paris on February 13, 2026. (Photo by JOEL SAGET / AFP)
This photograph shows a figurine in front of the logo of the US artificial intelligence safety and research company Anthropic during a photo session in Paris on February 13, 2026. (Photo by JOEL SAGET / AFP)
Por Redacción EC

Anthropic presentó Mythos, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta la fecha, capaz de realizar tareas complejas sin intervención humana. La compañía lo describe como un sistema con un nivel de autonomía que marca un nuevo punto en el desarrollo de la IA.

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