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A diferencia del iPad Pro, la versión Air del dispositivo todavía no había dado el salto a las pantallas OLED. (Foto de Brooks Kraft / Apple, Inc. / AFP)
A diferencia del iPad Pro, la versión Air del dispositivo todavía no había dado el salto a las pantallas OLED. (Foto de Brooks Kraft / Apple, Inc. / AFP)
/ BROOKS KRAFT
Por Agencia Europa Press

Apple empleará la tecnología de panel OLED en la tableta iPad Air que llegará al mercado el próximo año, una componente que Samsung Display empezará a fabricar en masa a finales de 2026.

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