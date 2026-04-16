Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Apple empleará la tecnología de panel OLED en la tableta iPad Air que llegará al mercado el próximo año, una componente que Samsung Display empezará a fabricar en masa a finales de 2026.
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