Meta ha comenzado a trabajar en el desarrollo de una aplicación nativa de Instagram para dispositivos iPad, de manera que los usuarios podrán acceder al contenido de imágenes y vídeos con una buena experiencia de visualización a través de estos dispositivos.

Instagram trabaja en una aplicación nativa para iPad

Actualmente, la única forma de acceder a la red social propiedad de Meta desde un iPad es a través de una versión de la aplicación diseñada para iPhone, sin embargo, esta opción no ofrece una experiencia de usuario cómoda, ya que la relación de pantalla entre un ‘smartphone’ y una tableta es distinta y, por tanto, resulta en contenido que no se acaba de adaptar y que no ofrece calidad de visualización.

A pesar de no disponer de una experiencia optimizada, el director ejecutivo Instagram, Adam Mosseri, ya comentó en marzo de 2022 que no había un grupo lo suficientemente grande de usuarios como para que el desarrollo de esta versión para las tabletas de Apple estuviera entre sus principales intereses.

Esta opinión se reiteró más tarde en 2023, cuando el directivo detalló seguía sin ser una prioridad para la compañía. Ahora, fuentes relacionadas con el proyecto han detallado que Meta ha comenzado a desarrollar una aplicación de Instagram nativa para iPad, tal y como ha compartido The Information y ha recogido Engadget.

En concreto, con esta aplicación permitirá que los usuarios accedan a los contenidos de imagen y vídeo publicados en Instagram con una experiencia fluida y con una buena calidad de visualización.

Asimismo, el medio citado ha señalado igualmente que desde meta también están avanzando en la aplicación de edición de vídeo, Edits. Siguiendo esta línea, Instagram también está trabajando para mejorar el apartado de búsquedas de la red social, de cara a que sea más sencillo localizar contenido, ahora que están invirtiendo más en el equipo dedicado a ello.

Con todo ello, Meta trata de impulsar la red social frente a otras plataformas como TikTok, sobre todo, ante su situación de incertidumbre en Estados Unidos, donde se enfrenta a un posible bloqueo.