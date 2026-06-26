La multinacional tecnológica Sony anunció este jueves que pondrá fin a las ventas de su perro-robot Aibo en Japón, aunque seguirá reparando y prestando apoyo técnico a esta mascota artificial que puso a la venta en 2018.

La compañía nipona señaló en un comunicado que el producto “dejará de venderse en Japón una vez que se agoten las existencias actuales”, pero añadió que seguirá “ampliando su gama de productos y servicios” para que Aibo pueda “crecer” junto a sus dueños.

Sony precisó que continuará manteniendo las aplicaciones que dan soporte al perro-robot, así como sus servicios de reparación. La compañía no mencionó el futuro de Aibo, también a la venta en Estados Unidos, fuera del mercado doméstico.

La actual versión ERS-1000 de Aibo, descrito por Sony como un “robot de entretenimiento” creado para ser un “compañero curioso” que “crece junto a su dueño”, fue puesta a la venta en 2018 como una actualización del pionero perro-robot que Sony lanzó al mercado en 1999.

Sony presentó hace casi una década la versión más reciente de su perro-robot como un ejemplo de sus capacidades en materia de inteligencia artificial (IA) y robótica, unas ambiciones tecnológicas que mantiene a día de hoy.

El director ejecutivo de la compañía nipona, Hiroki Totoki, afirmo el pasado martes durante la junta anual de accionistas de la compañía que la próxima tendencia tecnológica en la que se centrará Sony es la IA física.

“Somos capaces de desarrollar y fabricar sensores de imagen de alto rendimiento que cumplan con los requisitos” asociados a la IA física, dijo Totoki, sobre una tecnología que busca dar la capacidad a máquinas, como robots o vehículos, de percibir e interactuar con el mundo en tiempo real, gracias a cámaras, sensores y radares que les permiten comprender órdenes e instrucciones de personas.