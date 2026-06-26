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Resumen

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Un visitante interactúa con un perro robot Aibo de Sony durante la exposición "Tú y los robots: ¿qué significa ser humano?", en el Museo Nacional de Ciencia e Innovación Emergente de Tokio, el 22 de marzo de 2022. (Foto de Philip FONG / AFP)
Un visitante interactúa con un perro robot Aibo de Sony durante la exposición "Tú y los robots: ¿qué significa ser humano?", en el Museo Nacional de Ciencia e Innovación Emergente de Tokio, el 22 de marzo de 2022. (Foto de Philip FONG / AFP)
/ PHILIP FONG
Por Agencia EFE

La multinacional tecnológica Sony anunció este jueves que pondrá fin a las ventas de su perro-robot Aibo en Japón, aunque seguirá reparando y prestando apoyo técnico a esta mascota artificial que puso a la venta en 2018.

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