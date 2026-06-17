Resumen

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Los robots humanoides pueden cumplir diferentes actividades de riesgo. (Imagen: x.com)
Los robots humanoides pueden cumplir diferentes actividades de riesgo. (Imagen: x.com)
Por Redacción EC

Los robots humanoides siguen sorprendiendo. Cada vez son capaces de realizar diferentes actividades, desde realizar pasos de baile hasta correr maratones, pelear kickboxing, hacer maniobras de kung-fu. Pero lo que se proponen ahora es ingresar al montañismo.

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