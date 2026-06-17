Los robots humanoides siguen sorprendiendo. Cada vez son capaces de realizar diferentes actividades, desde realizar pasos de baile hasta correr maratones, pelear kickboxing, hacer maniobras de kung-fu. Pero lo que se proponen ahora es ingresar al montañismo.

Este es el caso de Unitree G1, que también es conocido como el robot escalador. Ya ha logrado llegar a la cima del volcán Chimborazo, en Ecuador, a 6.263 metros de altura. Su próximo reto es el Everest, en la cordillera del Himalaya.

Según informe de Xataka, la agenda del robot humanoide también incluye subir al Mauna Kea, en Hawái. Todos estos retos forman parte de la iniciativa ‘Pemba’, liderada por un ingeniero francés Pablo Berlanga.

Pero no se trata solo de espectáculos. La iniciativa que inluye diversos retos forma parte de proyectos de conservación en selvas en el Amazonas o el Congo.

Introducing Pemba.



The first humanoid to climb to 20,000ft.



Everest next. More below. pic.twitter.com/k1BHkRLYjm — pabs (@pabloberlangab) June 7, 2026

Durante el recorrido en Ecuador, se notó que el robot humanoide no puede subir pendientes de más de 30 grados, por lo que en ciertas zonas tuvo que se transportado.

Señala el informe que Berlanga diseñó cámaras que se conectaban a Starlink. Se podía transmitir en directo, pero al estar fijas no había un campo de visión amplio. Por eso, la idea fue contar con piernas para el movimiento y allí entró el robot humanoide Unitree G1.

De esa manera, se plantea la posibilidad de contar con sistemas de robots que puedan operar en zonas remotas y hostiles, para la vigilancia ambiental, el control de glaciares y residuos, así como el rescate de personas.