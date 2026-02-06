UCV apuesta por la robótica avanzada con el Unitree G1 para transformar la experiencia universitaria

Con una inversión cercana al millón de dólares, la Universidad César Vallejo dio un salto en innovación al presentar siete robots humanoides con inteligencia artificial. Con ellos, su alumnado podrá no solo entrenarse en robótica avanzada, sino también realizar investigación en desarrollo y prueba de algoritmos de IA, percepción y visión artificial, integración de sistemas e interacción humano-robot.

“Contar con estas herramientas significa muchísimo. Nosotros estamos en un sector socioeconómico muy grande en el que no se suele tener la oportunidad de aprender con herramientas de este nivel, pero la Universidad César Vallejo nació y creció con la idea del fundador de democratizar la oportunidad de estudiar una carrera universitaria y aprender con lo mejor”, celebró Kelly Acuña, vicepresidenta ejecutiva de la UCV.

El Unitree G1 fue presentado el martes 3 de febrero en el laboratorio de automatización de la UCV - Campus Los Olivos, donde realizó demostraciones de movimiento como caminar, saludar y dar la mano.

Además de ejecutar maniobras complejas, sus funciones de robótica avanzada le permiten conectarse a modelos de lenguaje como ChatGPT y mantener conversaciones naturales, así como entender comandos y participar en tareas colaborativas. Su funcionalidad es destacada también en tareas como la exploración y la navegación autónoma, pues tiene capacidad para construir mapas del entorno en tiempo real y ubicarse en ellos.

Gracias a su conexión con herramientas de inteligencia artificial públicas, este robot humanoide puede tener un crecimiento “ilimitado” de sus funcionalidades, de acuerdo con Jorge Peralta, director de Innovación Tecnológica de la UCV.

“Al conectar un ente que tiene capacidad de movimiento, visión por computadora y sensores, se abren las posibilidades de que el desarrollo y la resolución de problemas no se quede en una caja sino que puedas entrenarlo y probarlo”, explicó Peralta, quien resaltó la posición de liderazgo que la UCV asume con estas nuevas herramientas de aprendizaje.

Los alumnos de la UCV estarán capacitados para armar y desarmar los robots, programarlos con diferentes softwares, acoplarlos a señales de internet y de Bluetooth y aplicar sus herramientas a diferentes procesos. “Queremos que nuestros estudiantes trabajen desde la universidad lo que van a vivir en el mundo real, de manera que estén preparados para enfrentar lo que se viene en el futuro en cuanto al uso de la tecnología y la robótica”, comentó el Dr. Heraclio Campana, vicerrector académico de la UCV.

Con la incorporación del Unitree G1, la Universidad César Vallejo mantiene su apuesta por la innovación educativa, acercando a sus estudiantes a la robótica y la inteligencia artificial que ya transforman el mundo profesional.

