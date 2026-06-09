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Argus fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Duke como una nueva propuesta para la movilidad robótica.
Argus fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Duke como una nueva propuesta para la movilidad robótica.
Por Redacción EC

Un equipo de investigadores de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, presentó Argus, un innovador robot de 20 patas diseñado para desplazarse de forma instantánea en cualquier dirección, una capacidad que lo diferencia de la mayoría de máquinas actuales inspiradas en la anatomía de humanos o animales.

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