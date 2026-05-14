Resumen

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La comunidad de Centroamérica, a dos horas de Tarapoto, está habitada por cerca de 30 familias dedicadas a la agricultura que hoy están más conectados. (Foto: Integratel Perú)
La comunidad de Centroamérica, a dos horas de Tarapoto, está habitada por cerca de 30 familias dedicadas a la agricultura que hoy están más conectados. (Foto: Integratel Perú)
Por Redacción EC

Integratel Perú anunció la puesta en marcha de conectividad 4G en 105 comunidades rurales del país en el último año, como parte de los compromisos asumidos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el marco del programa Canon por Cobertura.