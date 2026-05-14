Integratel Perú anunció la puesta en marcha de conectividad 4G en 105 comunidades rurales del país en el último año, como parte de los compromisos asumidos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el marco del programa Canon por Cobertura.

El anuncio se realizó desde la comunidad de Centroamérica, ubicada en la provincia de El Dorado, en la región San Martín. Esta localidad, situada a dos horas de Tarapoto habitada por cerca de 30 familias dedicadas a la agricultura, cuenta desde el mes de abril con 4G que permite a sus residentes acceder a servicios de datos y voz.

Esta conectividad permite a sus residentes acceder a servicios financieros y mejorar la comercialización de productos agrícolas. Durante la inauguración se presentó el programa “Conectar para cuidar”, iniciativa desarrollada entre la Universidad San Martín de Porres (USMP) y Movistar que busca promover contenidos multimedia de salud preventiva dirigidos a zonas rurales.

Cabe señalar que el mecanismo Canon por Cobertura permite a los operadores móviles destinar hasta el 60% del pago por el uso del espectro radioeléctrico a inversiones en infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales y alejadas del Perú.

Los niños están entre los grandes beneficiarios de esta iniciativa. (Foto: Integratel Perú)

La actividad en San Martín contó con la participación de Patricia Díaz Ubillus, Directora General de Programas y Proyectos de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Víctor Ávila, Director de Comunicaciones del Gobierno Regional de San Martín; Sr. Leovigildo Tapullima, Agente Municipal de la Comunidad Centroamérica; Ariel Palumbo, CEO de Integratel Perú; los miembros del directorio de Internet para Todos, empresa que tiene a su cargo el despliegue de la infraestructura 4G para Canon por Cobertura; Guillermo Mulville, Jefe de Economía Digital del BID Invest; y Ramiro Vilchez, encargado país de CAF; y Rosario Romero, Directora de USMP TV.