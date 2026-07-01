La empresa exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier manipulación sospechosa de la infraestructura de telecomunicaciones. Foto: GEC
La empresa exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier manipulación sospechosa de la infraestructura de telecomunicaciones. Foto: GEC
Por Redacción EC

Movistar informó que durante la madrugada de este miércoles 1 de julio, ocurrió una interrupción en el servicio de internet fijo que afectó a diversos sectores de Lima Este, generando inconvenientes en la conectividad de usuarios residenciales y comerciales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.