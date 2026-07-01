Movistar informó que durante la madrugada de este miércoles 1 de julio, ocurrió una interrupción en el servicio de internet fijo que afectó a diversos sectores de Lima Este, generando inconvenientes en la conectividad de usuarios residenciales y comerciales.

Según detalló la compañía, la incidencia fue ocasionada por un corte en la red de fibra óptica provocado por un grupo de personas en las avenidas Aragón, Asturias, en La Molina.

Distritos afectados sin internet

La empresa precisó que el problema se extendió también en las zonas de Chaclacayo, Ate, Santa Clara y Chosica. La situación obligó a desplegar equipos técnicos en campo para atender la emergencia.

Además, indicó que su equipo técnico se trasladó a la zona y ejecutó trabajos de reparación con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Ante estos hechos, la compañía presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Cabe señalar que este incidente se sumó a otros dos casos de vandalización de la red de fibra óptica registrados durante el último fin de semana en el distrito de La Molina, los cuales también impactaron a usuarios de servicios fijos y móviles.

Asimismo, recordó que atentar contra la infraestructura de telecomunicaciones constituye un delito grave, ya que afecta el derecho de los ciudadanos a la conectividad y al acceso a servicios de emergencia. En esa línea, exhortó a la población a reportar cualquier manipulación sospechosa de cableado, postes o cámaras subterráneas.