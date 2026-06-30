En tanto, la Secretaría del Consejo Regional del Callao, los consejeros regionales y el personal administrativo expresaron su pesar por el fallecimiento de Sotomayor.
#Condolencias | La Secretaría del Consejo Regional del Callao, los consejeros regionales y el personal administrativo expresan su profundo pesar por el fallecimiento de Juan Sotomayor, exalcalde de la Municipalidad Provincial del Callao y de Bellavista. pic.twitter.com/E1jIoSyhU5
Juan Sotomayor García fue una de las figuras políticas más conocidas del Callao y tuvo una amplia trayectoria en la gestión pública y la política local. Su paso por la Municipalidad Provincial del Callao lo convirtió en uno de los personajes más influyentes de la vida política chalaca durante las últimas décadas.