El exalcalde provincial del Callao, Juan Sotomayor García, falleció la noche de este martes a los 72 años, según se conoció en las últimas horas. Hasta el momento, la familia ni las autoridades han informado oficialmente la causa de su fallecimiento. Sin embargo, de manera preliminar se indicó que el exburgomaestre habría sufrido complicaciones de salud.

La muerte de Juan Sotomayor fue confirmada por diferentes portales de noticia, aunque todavía no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su deceso.

Juan Sotomayor ganará 11 mil soles mensuales. (Foto: elreporterovecinal.blogspot.com)

En las próximas horas se espera que familiares y allegados brinden información sobre las exequias y las actividades de despedida para el exalcalde del primer puerto.

En tanto, la Secretaría del Consejo Regional del Callao, los consejeros regionales y el personal administrativo expresaron su pesar por el fallecimiento de Sotomayor.

#Condolencias | La Secretaría del Consejo Regional del Callao, los consejeros regionales y el personal administrativo expresan su profundo pesar por el fallecimiento de Juan Sotomayor, exalcalde de la Municipalidad Provincial del Callao y de Bellavista. pic.twitter.com/E1jIoSyhU5 — Consejo Regional Callao (@CallaoConsejo) July 1, 2026

Una figura política ligada al Callao

Juan Sotomayor García fue una de las figuras políticas más conocidas del Callao y tuvo una amplia trayectoria en la gestión pública y la política local. Su paso por la Municipalidad Provincial del Callao lo convirtió en uno de los personajes más influyentes de la vida política chalaca durante las últimas décadas.