Juan Sotomayor fue alcalde del Callao. (Foto: GEC)
Juan Sotomayor fue alcalde del Callao. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El exalcalde provincial del Callao, Juan Sotomayor García, falleció la noche de este martes a los 72 años, según se conoció en las últimas horas. Hasta el momento, la familia ni las autoridades han informado oficialmente la causa de su fallecimiento. Sin embargo, de manera preliminar se indicó que el exburgomaestre habría sufrido complicaciones de salud.

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