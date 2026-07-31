El resultado operativo del primer semestre del 2026 aumentó en S/42 millones respecto al mismo periodo del 2025, lo que representa una mejora interanual de 9,3%.​ Foto: GEC.
El resultado operativo del primer semestre del 2026 aumentó en S/42 millones respecto al mismo periodo del 2025, lo que representa una mejora interanual de 9,3%.​ Foto: GEC.
Por Redacción EC

Movistar informó que su Ebitda creció 37% en el primer semestre del 2026 en comparación al mismo periodo del año pasado, con una mejora en el margen de 5.8 puntos porcentuales.​

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