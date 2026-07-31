Movistar informó que su Ebitda creció 37% en el primer semestre del 2026 en comparación al mismo periodo del año pasado, con una mejora en el margen de 5.8 puntos porcentuales.​

El resultado operativo del primer semestre del 2026 aumentó en S/42 millones respecto al mismo periodo del 2025, lo que representa una mejora interanual de 9,3%.​

Además, la compañía alcanzó un total de S/239 millones en eficiencias durante el primer semestre, impulsadas por la renegociación de contratos, así como la simplificación y optimización de gastos. Los recursos generados se destinan a fortalecer la propuesta de valor para clientes, mejorar la calidad del servicio e impulsar inversiones en la red.

En abril, mayo y junio, Movistar ocupó el primer lugar en el ranking de indicadores 5G de la herramienta “Checa tu Internet Móvil” de Osiptel. Asimismo, la compañía continuó avanzando en la modernización de su red móvil, que ya soporta cerca del 60% del tráfico de datos móviles de sus clientes y cuya migración continuará hasta incorporar la totalidad del tráfico.​

Mientras que el ARPU (el ingreso promedio por cliente) de fibra óptica creció 7% en el segundo trimestre del 2026 interanual gracias a la optimización de los planes comerciales.

En TV paga, aumentó 4% impulsado por una propuesta de valor que incluye la transmisión del 100% de los partidos de la Liga 1. Por su parte, el ARPU de prepago creció 9% por mayores recargas como respuesta a una oferta comercial atractiva.​