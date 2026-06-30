La profesora Dalila Valles guía a los 7 alumnos de la escuela primaria en el uso de la conectividad. (Foto: Movistar)
La profesora Dalila Valles guía a los 7 alumnos de la escuela primaria en el uso de la conectividad. (Foto: Movistar)
Por Content LAB

Movistar dio a conocer los avances en conectividad rural como parte de su compromiso con el desarrollo del país y el cierre de la brecha digital. En el último año, a través de su participación en el mecanismo Canon por Cobertura que impulsa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la compañía ha llevado internet móvil 4G a 105 comunidades rurales en costa, sierra y selva. Este anuncio se dio durante la celebración por la llegada de la conectividad al caserío Centroamérica, ubicado en la provincia de El Dorado (San Martín).