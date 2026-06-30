Movistar dio a conocer los avances en conectividad rural como parte de su compromiso con el desarrollo del país y el cierre de la brecha digital. En el último año, a través de su participación en el mecanismo Canon por Cobertura que impulsa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la compañía ha llevado internet móvil 4G a 105 comunidades rurales en costa, sierra y selva. Este anuncio se dio durante la celebración por la llegada de la conectividad al caserío Centroamérica, ubicado en la provincia de El Dorado (San Martín).

En esta localidad, ubicada a una hora y media de Tarapoto, viven 30 familias que se dedican al cultivo del cacao y maíz. Cuentan con una escuela primaria pero no tienen servicios básicos como agua potable, alcantarillado o servicios de salud. Hasta hace unos meses, las dificultades de esta comunidad también abarcaban la comunicación, ya que solo contaban con una muy limitada telefonía móvil, siendo casi imposible una conexión a internet. En mayo, la realidad de esta comunidad cambió con la llegada de la conectividad 4G de Movistar.

A través del mecanismo Canon por Cobertura, los operadores móviles destinan hasta el 60% del pago por el uso del espectro radioeléctrico a inversiones en infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales y alejadas del Perú. Gracias a esto, Centroamérica es hoy una de esas 105 comunidades rurales que se han conectado al mundo digital en el último año.

Educación y mejores conexiones

Uno de los primeros impactos tangibles de la conectividad se vivió en la escuela primaria multigrado de la localidad, la I.E. 0377 Centroamérica, donde estudian 7 alumnos bajo la guía de una sola maestra. Hasta hace poco, estudiar en una zona sin conectividad limitaba el acceso a información actualizada; hoy la tecnología les ha abierto la posibilidad de acceder a nuevas experiencias educativas.

Durante la inauguración de la antena 4G en la comunidad, cuatro niños de la escuela fueron presentados como invitados especiales en la primera edición de 2026 del programa “Corresponsales Escolares” que promueve el Diario El Comercio. Jorge (10 años), Marina (10), César (11) y Leyla (12), acompañados por su profesora Dalila Valles, participaron de las sesiones de capacitación junto a más de 120 escolares de todo el país durante junio.

Este primer acercamiento al periodismo buscó que estos niños conozcan la importancia del uso responsable de los medios de comunicación y la conectividad, con énfasis en las redes sociales, así como aprender a verificar información antes de compartirla, promoviendo así el pensamiento crítico.

Ha sido primera vez que los niños de Centroamérica tienen la oportunidad de participar de una clase virtual y compartir con alumnos de otras ciudades, antes hubiera sido imposible porque no había internet en el caserío. La participación en Corresponsales Escolares los inspirará para continuar aprendiendo y usar el internet como fuente de conocimiento e información.

Además de conectar con nuevas oportunidades en educación, los niños de Centroamérica expresaron su alegría de poder conectar mejor con sus familias a través de videollamadas y también el impacto que tendrá para la economía de sus familias, dedicadas a la actividad agrícola.

“Mis papás viven en Huánuco, ahora puedo hablar con ellos por videollamada, y también buscar ayuda para hacer mis tareas”, mencionó Junior con alegría al ser consultado por el uso que le viene dando a la conectividad. Mientras que Leyla también valora poder comunicarse mejor con su familia y que sus padres ahora pueden comunicarse mejor con los compradores para vender los productos de su chacra.

Movistar continúa trabajando para integrar al país con comunicación y seguir contribuyendo con el desarrollo de los peruanos.

El acceso a la conectividad permite que hoy los pobladores puedan comercializar mejor sus productos. (Foto: Movistar)

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