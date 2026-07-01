El Colegio Médico del Perú (CMP) pidió al Ejecutivo que observe la autógrafa del Proyecto de Ley 13830/2025-CR que modifica el Sistema Nacional de Residentado Médico (Sinareme) al advertir que esas nuevas disposiciones comprometen los estándares de educación médica y representan un riesgo directo para la seguridad de los pacientes.

En su comunicado este miércoles 1 de julio, el gremio exige que el Poder Ejecutivo devuelva la norma al Parlamento para que se inicie un nuevo debate técnico. El CMP también ha solicitado reuniones con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Despacho Presidencial para sustentar su postura.

La norma aprobada por el Congreso propone diversificar las modalidades para obtener el título de médico especialista mediante la modificación de la Ley 30453. El proyecto introduce dos vías alternativas al residentado médico tradicional: la posgraduación “lato sensu” y la certificación por competencias profesionales. Según el Legislativo, estas medidas buscan reducir la brecha de especialistas que afecta principalmente a las regiones del interior.

El Colegio Médico del Perú protesta por ley aprobada por el Congreso que afecta sistema de especialización.

Cuestionamientos a las nuevas modalidades

La modalidad “lato sensu” permitiría reconocer estudios de especialización cursados en el extranjero a través de un examen de suficiencia o un proyecto de investigación. Sin embargo, el CMP advierte que muchos de estos programas internacionales incluyen formatos semipresenciales o virtuales. Además, la orden señala que en países como Brasil estos estudios no habilitan legalmente para ejercer la especialidad en el sistema de salud.

Por otro lado, la especialidad por competencias está dirigida a médicos con al menos diez años de experiencia asistencial continua. El proceso incluiría la evaluación de un portafolio de evidencias y exámenes teóricos y prácticos para otorgar el título correspondiente. Para el colegio, la trayectoria laboral no puede sustituir el entrenamiento intensivo, supervisado y presencial que ofrece el sistema de residentado tradicional.

El decano nacional del CMP, Pedro Riega, calificó la iniciativa como una vía para precarizar y debilitar la formación médica especializada. Riega enfatizó que otorgar títulos sin garantizar la adquisición de habilidades reales genera especialidades que no aseguran una atención de calidad para la ciudadanía. Asimismo, precisó que el problema central del sector radica en la falta de plazas y contratos estables.

Aunque el Congreso sostiene que la ley es necesaria para el acceso universal a la salud, el gremio demanda fortalecer el sistema actual. La solución propuesta por el CMP consiste en incrementar progresivamente las plazas de formación y mejorar la infraestructura de los campos clínicos. La decisión final sobre la promulgación u observación de la ley está bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo.