El Colegio Médico del Perú en contra de norma aprobada por el Congreso sobre especialización de su sector. (Foto: El Peruano)
El Colegio Médico del Perú en contra de norma aprobada por el Congreso sobre especialización de su sector. (Foto: El Peruano)
Por Redacción EC

El Colegio Médico del Perú (CMP) pidió al Ejecutivo que observe la autógrafa del Proyecto de Ley 13830/2025-CR que modifica el Sistema Nacional de Residentado Médico (Sinareme) al advertir que esas nuevas disposiciones comprometen los estándares de educación médica y representan un riesgo directo para la seguridad de los pacientes.

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