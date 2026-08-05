La agrupación Lissens ofrecerá este viernes 7 de agosto el concierto “Raíz y Swing” en el lounge bar Cocodrilo Verde, un espectáculo que apuesta por la fusión de la música afroperuana, los ritmos latinos y el jazz en un formato pensado para la cercanía entre artistas y público.
La agrupación Lissens ofrecerá este viernes 7 de agosto el concierto “Raíz y Swing” en el lounge bar Cocodrilo Verde, un espectáculo que apuesta por la fusión de la música afroperuana, los ritmos latinos y el jazz en un formato pensado para la cercanía entre artistas y público.
Fundada en 2025 por los músicos Cafú Solier y Jeyda Calderón, ambos estudiantes de la Universidad Nacional de Música, la banda busca promover y preservar la cultura afroperuana mediante una propuesta que combina tradición e innovación. Su repertorio incluye arreglos originales que reinterpretan temas de la música latinoamericana e internacional, como una versión en zamacueca de “Idilio” y una adaptación en ritmo de festejo del clásico “Hit the Road Jack”.
El concierto ha sido concebido para un espacio de aforo reducido, donde los asistentes podrán apreciar de cerca la interacción entre los músicos y la riqueza rítmica del cajón afroperuano, la síncopa y la improvisación propia del jazz.
“Estamos muy emocionados de poder compartir nuestra propuesta musical con el publico del Cocodrilo Verde, este concierto es muy especial para nosotros”, comenta Cafú; “Esperamos los asistentes disfruten de esta velada tanto como nosotros lo haremos tocando” finalizó.
Viernes 7 de agosto, 8:00 p.m.
Cocodrilo Verde (Francisco de Paula Camino 226, Miraflores).
Preventa a S/ 35; promoción 2 por S/ 65; el día del evento S/ 40.
Informes y reservas al 993 393 671.
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