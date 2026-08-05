Foto: Difusión
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Por Redacción EC

La agrupación Lissens ofrecerá este viernes 7 de agosto el concierto “Raíz y Swing” en el lounge bar Cocodrilo Verde, un espectáculo que apuesta por la fusión de la música afroperuana, los ritmos latinos y el jazz en un formato pensado para la cercanía entre artistas y público.