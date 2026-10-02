David Bisbal publicó “Eternos”, su nuevo álbum: diez canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones y que el artista lleva ahora a su propio universo interpretativo.

Pero “Eternos” no nace como un simple ejercicio de versiones ni como una mirada nostálgica al pasado. El álbum propone un diálogo entre generaciones: canciones que el público conoce de memoria regresan desde la voz, la personalidad y la elegancia del artista crooner español por excelencia.

Y, en muchos casos, ese diálogo es también profundamente biográfico. Hay canciones de “Eternos” que forman parte de la historia de David Bisbal prácticamente desde el principio. “Vivir Así Es Morir De Amor” acompaña a David desde su casting de “Operación Triunfo”; “Adoro”, de Armando Manzanero, fue una de las primeras canciones que interpretó ante millones de espectadores durante su paso por el programa y veinticinco años después, vuelve a ella desde un lugar completamente diferente; otras canciones hablan de los encuentros que llegaron después. “Qué Sabe Nadie” conecta directamente a Bisbal con Raphael: ambos la interpretaron juntos en televisión en 2019. Y el vínculo con Juan Gabriel atraviesa el proyecto de una manera especialmente emotiva. Bisbal ha recordado que conoció al artista mexicano en 2002, cuando su propia carrera apenas comenzaba, y cómo aquel primer encuentro acabó en una cena con su familia. Años más tarde grabarían juntos y compartirían escenario en el Auditorio Nacional de México. En ‘Eternos’, esa relación reaparece a través de canciones como “Amor Eterno” y “Abrázame Muy Fuerte”: ya no únicamente desde la admiración hacia una leyenda, sino desde el recuerdo de alguien a quien pudo conocer, escuchar y con quien pudo trabajar.

Así, cada canción adquiere una nueva perspectiva. No se trata de reproducir interpretaciones que ya forman parte de la historia, sino de preguntarse qué significan hoy esas canciones en la voz de David Bisbal. Qué ha cambiado en la forma de cantar, de escuchar una letra o de entender una melodía después de más de dos décadas de carrera; y qué permanece intacto de aquel joven cantante que comenzaba a descubrir algunas de ellas ante el público.

Producido y arreglado por Cheche Alara, “Eternos” respeta la esencia de cada canción y la lleva a un sonido actual, elegante y orgánico. El álbum fue grabado de forma completamente analógica, con músicos de primer nivel, como los legendarios Vinnie Colaiuta, Carlitos del Puerto, Jr., Michael Thompson y Luis Conte, entre otros.

El núcleo del álbum se registró en directo en Henson Recording Studios, en Los Ángeles, con batería, guitara, bajo, percusión y Alara al piano. Las cuerdas y los metales se grabaron posteriormente en Budapest, en sesiones que Bisbal siguió a distancia desde Madrid. La interpretación, los arreglos y la interacción entre los músicos son parte fundamental del sonido del proyecto.

El resultado es un disco que conecta pasado y presente y reivindica el poder de las grandes canciones para sobrevivir a épocas, estilos y generaciones. Melodías y letras que han formado parte de millones de vidas encuentran ahora una nueva lectura en una voz que también ha acompañado al público durante los últimos 25 años.

“Eternos” es, en ese sentido, tanto un homenaje como una declaración de amor a la canción en español: a sus intérpretes, a sus autores y, sobre todo, a esas canciones que con el paso del tiempo dejan de pertenecer únicamente a quien las grabó y pasan a formar parte de todos.