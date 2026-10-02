"Eternos" de David Bisbal es, en ese sentido, tanto un homenaje como una declaración de amor a la canción en español. (Foto: Difusión)
"Eternos" de David Bisbal es, en ese sentido, tanto un homenaje como una declaración de amor a la canción en español. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

David Bisbal publicó “Eternos”, su nuevo álbum: diez canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones y que el artista lleva ahora a su propio universo interpretativo.

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