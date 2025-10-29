“It: Welcome to Derry” Capítulo 2: nueva fecha de estreno confirmada

Escucha la noticia
HBO Max ha confirmado que el segundo capítulo de “It: Welcome to Derry” no llegará el domingo 2 de noviembre como se había anunciado inicialmente. En su lugar, el capítulo se estrenará el viernes 31 de octubre, coincidiendo con la noche de Halloween, una fecha perfecta para rendir homenaje a la icónica historia de Pennywise.
La decisión de mover el estreno al 31 de octubre busca aprovechar la atmósfera de la temporada más escalofriante del año. HBO Max quiere que los espectadores vivan la experiencia completa de “Welcome to Derry” en el marco de la festividad más relacionada con el miedo y lo sobrenatural.
De esta forma, el segundo capítulo promete intensificar la tensión y profundizar en los orígenes del payaso asesino, justo cuando el público está más predispuesto a dejarse asustar.
La serie que expande el universo de Stephen King
“It: Welcome to Derry” sirve como una precuela de las películas dirigidas por Andy Muschietti y producidas por Warner Bros. Television. Ambientada décadas antes de los sucesos de “It” (2017), la serie explora cómo nació la entidad conocida como Pennywise y qué secretos guarda el siniestro pueblo de Maine.
El proyecto ha sido desarrollado por Andy y Barbara Muschietti, junto a Jason Fuchs, y cuenta con el regreso de Bill Skarsgård como el aterrador payaso.
Un Halloween con Pennywise
El movimiento de fecha no solo beneficia a los fanáticos del género, sino que también convierte a “It: Welcome to Derry” en uno de los grandes atractivos de Halloween 2025.Con una ambientación sombría, actuaciones intensas y una historia que combina terror psicológico con misterio sobrenatural, la serie se perfila como uno de los títulos más esperados del catálogo de HBO Max.
Tráiler oficial
Ficha técnica
- Título: It: Welcome to Derry
- Plataforma: HBO Max
- Nuevo estreno del capítulo 2: Viernes 31 de octubre de 2025
- Fecha original: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Creadores: Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs
- Basada en: la novela It de Stephen King
- Protagonistas: Bill Skarsgård, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk y Madeleine Stowe
- Género: Terror, misterio, drama psicológico
