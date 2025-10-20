“It: Welcome to Derry”: en exclusiva con los directores, productores y actores

Veintisiete años después de que Pennywise hiciera temblar a toda una generación, el universo de “It” vuelve a expandirse con una ambición inédita. “It: Welcome to Derry”, la nueva serie precuela producida por Warner Bros. Television que se estrena exclusivamente en HBO Max este 26 de octubre, promete ahondar en los orígenes del terror que habita bajo el pueblo de Derry, Maine.

Los hermanos Andy y Bárbara Muschietti, responsables de las dos películas modernas de “It” (2017 y 2019), regresan como productores ejecutivos —Andy también dirige varios episodios— junto a Jason Fuchs y Brad Caleb Kane como showrunners. En el elenco figuran Jovan Adepo (“Watchmen”), Taylour Paige (“Zola”), además de un grupo de jóvenes actores que, según todos los involucrados, aportan una energía y sensibilidad únicas.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

En una entrevista exclusiva con Saltar Intro de El Comercio, el equipo creativo nos cuenta sobre cómo fue volver al universo de Stephen King, los riesgos de expandir la mitología de Pennywise y el desafío de situar la historia en los turbulentos años sesenta.

Volver a Derry: el rompecabezas del miedo

El director Andy Muschietti define “It: Welcome to Derry” como “un rompecabezas incompleto que al fin comienza a armarse”. La serie, ambientada en 1962, se sitúa veintisiete años antes de los eventos de las películas. “La regla fue responder algunas preguntas, pero abrir otras nuevas”, explica. “Hay enigmas que surgen del libro y de nuestras películas, especialmente los relacionados con la investigación inconclusa de Mike Hanlon. En esta serie exploramos esos misterios: el incendio del Black Spot, la masacre de la banda Bradley… cada historia suma piezas al gran rompecabezas”.

Para Bárbara Muschietti, más que una precuela, la serie es “una excavación emocional” dentro del universo creado por Stephen King. “El libro es vasto, enorme, y deja mucho sin explorar. Las dos películas no bastaron. No sentimos que estemos repitiendo algo, sino descubriendo territorio nuevo”, comenta. “Ha sido un proceso desafiante, pero también muy gratificante. Y hacerlo con el apoyo de Stephen King significa todo para nosotros”.

Los años sesenta: una época de terror y tensión

El contexto temporal fue clave. Andy Muschietti subraya que ambientar la historia en plena década del 60 no solo era una decisión estética, sino también narrativa. “Queríamos contar la historia hacia atrás. Los sesenta en Estados Unidos fueron una época de gran tensión: discriminación social, Guerra Fría, miedo nuclear… Era el lienzo perfecto para el drama y el terror. Un contexto ideal para personajes perseguidos por un ente que adopta la forma de sus peores miedos”.

El resultado, dice, es una historia que mezcla lo sobrenatural con el horror real de la época. “La diferencia principal está en el formato episódico, pero mi objetivo fue mantener el mismo tono y estilo de las películas. Dirigí cuatro episodios, incluidos los dos primeros, y quise que se sintieran como una extensión natural de ese universo”.

Stephen King, un aliado entusiasta

Los Muschietti hablan de Stephen King con respeto, pero también con familiaridad. “Nuestra relación con Stephen se ha vuelto más cercana desde la primera película”, confiesa Bárbara. “Siempre ha sido generoso. Nos animó a ser aventureros, a no seguir el libro como una guía rígida. Desde el principio le dijimos que íbamos a iluminar cosas que no estaban en la novela, a explorar los signos de interrogación. Y él estuvo de acuerdo, entusiasmado por ver qué nuevas piezas íbamos a añadir”.

Andy agrega: “Stephen siempre quiso que lo sorprendiéramos. A veces nos manda mensajes con ideas, imágenes que le vienen a la mente. Es el mejor compañero posible, lleno de entusiasmo y apoyo”.

El alma de los niños: inocencia frente al horror

En el corazón de “Welcome to Derry” están los nuevos protagonistas, un grupo de niños que enfrentan el despertar del mal. Andy Muschietti destaca la labor del joven elenco: “Miles Eckhart, que interpreta a Maddie, tiene una inocencia que se percibe en su rostro. Desde el principio se entiende su historia sin que diga una palabra: tiene un ojo morado, está solo en un cine a medianoche, usa un chupete a los 13 años… Son piezas visuales de un rompecabezas que el espectador debe armar”.

También menciona a Clara Stack como Lily: “Con ella pasamos más tiempo y comprendemos mejor su situación. Todos los niños comparten algo que en español llamamos desamparo. Están solos, y deben encontrarse entre ellos para sentirse menos solos en el mundo y en Derry”.

“El mayor riesgo era hacerlo”: los productores hablan

Para Jason Fuchs y Brad Caleb Kane, productores y guionistas principales, llevar It a la televisión fue, desde el inicio, un salto al vacío.“Hacer esta serie ya era un riesgo creativo enorme, porque las películas son casi perfectas y el libro también lo es”, reconoce Fuchs. “No queríamos arruinar eso, sino estar a la altura del estándar que Andy, Bárbara y Stephen King establecieron”.

Brad Caleb Kane añade: “Desde el primer episodio quisimos dejar claro que nadie está a salvo. Cualquier personaje por el que el público sienta empatía puede desaparecer en cualquier momento. Esa sensación de inestabilidad nos parecía esencial”.

Pennywise: nuevas formas del miedo

Uno de los aspectos más arriesgados fue mostrar una encarnación distinta de Pennywise.“Nos arriesgamos al presentarlo en una forma diferente, una que no es necesariamente el monstruo aterrador que todos conocen”, revela Fuchs. “Es un riesgo, porque corres el peligro de desmitificar algo misterioso, pero queríamos explorar sus orígenes con elegancia y respeto”.

Kane explica que la presencia del payaso se siente incluso antes de verlo: “Pennywise está en gran parte de la serie, pero no aparece de inmediato. Queríamos construir el mundo y la tensión antes de revelarlo. Así, cuando finalmente se manifiesta, golpea con fuerza”.

Construyendo el mito y el macroverso

Ambos showrunners confirman que la serie no se limitará a una sola temporada. “Tenemos un plan de tres temporadas muy específico”, adelanta Fuchs. “La segunda abordaría la masacre de la banda Bradley, y la tercera nos llevaría a 1908. Pero antes queríamos asegurarnos de que la temporada uno se sintiera completa y satisfactoria”.

Kane, por su parte, promete guiños al universo mayor de Stephen King: “Hay pequeñas pistas desde el piloto que los fans atentos notarán. Tal vez incluso escuches una frase que haga referencia a ”The Dark Tower". No diremos más”.

Póster oficial de "IT: Welcome to Derry". (Foto: HBO)

El terror práctico y el realismo visual

A diferencia de otras producciones televisivas, Welcome to Derry apuesta por efectos prácticos y tangibles. “En el episodio 2 hay una escena con una niña y agua que filmamos sin CGI”, cuenta Kane. “Fue angustiante verla realizarse, pero increíblemente efectiva. Andy insistió en hacerlo real, y eso lo hizo mucho más terrorífico”.

Fuchs añade que la escala del final de temporada “es tan grande o mayor que muchas películas. Solo Andy Muschietti podría haber logrado algo así”.

El espejo de América

La ambientación de los años sesenta también sirvió como vehículo para hablar de la sociedad estadounidense.“Nos dimos cuenta de que Derry es un microcosmos del país”, dice Kane. “Una historia sobre el miedo usado para dividir, controlar y manipular. Esa lectura social nos dio profundidad y relevancia”.

Fuchs complementa: “El aspecto idílico de los 60 —esa América de ensueño— era perfecto para retorcerlo y convertirlo en pesadilla. Tomar esa estética luminosa y pervertirla fue divertido y revelador”.

El punto de vista humano: Jovan Adepo y Taylour Paige

En el centro emocional de la serie están Jovan Adepo y Taylour Paige, quienes interpretan a los antepasados de Mike Hanlon, el futuro miembro del “Club de los Perdedores”. Su historia aporta una nueva perspectiva sobre el racismo, la comunidad y la resistencia.

“Me inspiré mucho en mi padre”, cuenta Adepo. “Él estuvo en la Fuerza Aérea, y creo que haber crecido como hijo de militar me ayudó a entender a mi personaje, su disciplina y su sentido del deber.”

Paige, en cambio, se inspiró en las mujeres de su familia: “Pensé mucho en mi abuela, nacida en los años 30 en Luisiana. En cómo las mujeres negras de esa época se comportaban con tanto orgullo y cuidado. Todo eso lo llevé al personaje”.

“Esto no es América, esto es Derry”

Ambos coinciden en que el pueblo es casi un personaje más. “Mi personaje ve Derry como una oportunidad, un lugar donde prosperar”, explica Adepo. “Pero conforme avanza la historia, esa visión empieza a cambiar”.

Paige lo resume con una frase poderosa: “Me encanta esa idea de que ‘esto no es América, esto es Derry’. Es irónico, porque Derry es lo más americano que hay: un lugar donde siempre ha habido conflicto, injusticia y complicidad. El mal no solo es el payaso, también son las personas que deciden mirar hacia otro lado”.

El corazón detrás del horror

Más allá del miedo, los actores aseguran que la serie también es una historia sobre amor y familia.“Para mí, lo que queda es el amor. Siempre el amor”, dice Paige. “Es lo que te sostiene incluso en los momentos más oscuros”.

Adepo asiente: “Coincido. El amor al oficio, a lo que hacemos, a los compañeros. Incluso durante la huelga de actores y guionistas, volver al set fue una celebración de ese amor”.

Un nuevo capítulo en el legado de Stephen King

Con su mezcla de horror cósmico, comentario social y profundidad emocional, “It: Welcome to Derry” se perfila como una de las producciones televisivas más ambiciosas del año.“Cuando terminamos el piloto (recuerda Jason Fuchs) hubo un momento en que dijimos: ‘Esto es diferente, esto es fresco’. Supimos que estábamos creando algo nuevo dentro del universo de It.”

Y si las palabras de Stephen King, quien calificó el primer episodio como “aterrador”, sirven de augurio, el regreso a Derry promete marcar un antes y un después en el terror televisivo.

La serie se estrena este 26 de octubre en HBO Max.