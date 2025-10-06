“IT”: fecha de reestreno confirmado en Perú

El payaso más temido del cine vuelve a la gran pantalla. Este jueves 9 de octubre de 2025, la película “IT” (Eso), dirigida por Andy Muschietti y estrenada originalmente en 2017, regresará a los cines de todo el Perú.

El regreso de “IT” llega justo cuando el universo del terror creado por Stephen King vuelve a tomar fuerza con la futura serie “Welcome to Derry” que se estrena en HBO Max y que está ambientada en el mismo pueblo donde nace la leyenda del payaso Pennywise.

“IT” (Eso) conquistó a millones de espectadores en 2017 con su mezcla de terror psicológico, nostalgia ochentera y una historia de amistad frente al miedo. La dirección de Andy Muschietti y la inolvidable interpretación de Bill Skarsgård como Pennywise hicieron que el filme se convirtiera en una de las películas de terror más taquilleras de todos los tiempos.

Con su reestreno en cines peruanos, los fanáticos podrán volver a sentir la tensión y el suspenso en una sala oscura, con sonido envolvente y la atmósfera perfecta para revivir los sustos más icónicos de la historia.

Sinopsis de “IT” (Eso)

En el pequeño pueblo de Derry, en el estado de Maine, los niños comienzan a desaparecer misteriosamente. Un grupo de amigos marginados, conocido como “El Club de los Perdedores”, descubre que detrás de las desapariciones se esconde una entidad maligna llamada Eso (“It”), capaz de transformarse en los peores miedos de sus víctimas.

Esa criatura adopta la forma del temible payaso Pennywise, que emerge cada 27 años de las alcantarillas para alimentarse del miedo y del dolor de los niños. Juntos, los jóvenes deberán enfrentarse a sus propios temores y descubrir la fuerza de la unión frente al horror.

Actores y personajes principales

Bill Skarsgård como Pennywise / Eso

como Pennywise / Eso Jaeden Martell como Bill Denbrough

como Bill Denbrough Sophia Lillis como Beverly Marsh

como Beverly Marsh Finn Wolfhard como Richie Tozier

como Richie Tozier Jack Dylan Grazer como Eddie Kaspbrak

como Eddie Kaspbrak Jeremy Ray Taylor como Ben Hanscom

como Ben Hanscom Wyatt Oleff como Stanley Uris

como Stanley Uris Chosen Jacobs como Mike Hanlon

como Mike Hanlon Owen Teague como Patrick Hockstetter

como Patrick Hockstetter Jackson Robert Scott como Georgie Denbrough

Ficha técnica de “IT” (2017)