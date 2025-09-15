“Cumbres borrascosas”: tráiler oficial y fecha de estreno

La clásica novela de Emily Brontë regresa a la pantalla grande en una nueva adaptación dirigida por Emerald Fennell. Con un elenco encabezado por Margot Robbie y Jacob Elordi, “Cumbres borrascosas” promete ser uno de los estrenos más esperados del 2026.

Tráiler oficial

¿De qué trata “Cumbres borrascosas”?

Basada en la obra homónima de Emily Brontë publicada en 1847, esta historia gótica narra la relación apasionada y tormentosa entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, dos almas unidas por el amor, pero separadas por la sociedad, los celos y la venganza.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

El relato transcurre en los páramos de Yorkshire y explora temas como la obsesión, el deseo, la traición y las consecuencias destructivas de las decisiones tomadas por sus protagonistas.

Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas

Margot Robbie interpreta a Catherine Earnshaw, un papel que la enfrenta a una de las heroínas más complejas de la literatura inglesa.

interpreta a Catherine Earnshaw, un papel que la enfrenta a una de las heroínas más complejas de la literatura inglesa. Jacob Elordi da vida a Heathcliff, un personaje marcado por sus orígenes misteriosos, su carácter oscuro y su amor obsesivo por Catherine.

La química entre ambos actores es uno de los mayores atractivos de esta versión, que apuesta por una interpretación más intensa y sensual que en anteriores adaptaciones.

Reparto completo confirmado

Además de Robbie y Elordi, el elenco incluye:

Hong Chau como Nelly Dean

como Nelly Dean Shazad Latif como Edgar Linton

como Edgar Linton Alison Oliver como Isabella Linton

como Isabella Linton Charlotte Mellington como la joven Catherine

como la joven Catherine Owen Cooper como el joven Heathcliff

como el joven Heathcliff Vy Nguyen como la joven Nelly Dean

Dirección y estilo visual

La película está escrita y dirigida por Emerald Fennell (Saltburn), quien imprime un estilo más contemporáneo y provocador a esta historia clásica.

La dirección de fotografía corre a cargo de Linus Sandgren, ganador del Óscar, lo que garantiza una estética visual poderosa y envolvente. Parte del rodaje se realizó en los páramos de Yorkshire, manteniendo la atmósfera oscura y gótica que caracteriza la novela.

Música y ambientación sonora

La banda sonora original está compuesta por Anthony Willis, mientras que Charli XCX aporta canciones inéditas que buscan conectar con una audiencia joven, fusionando lo clásico con un toque moderno.

Fecha de estreno y distribución

Warner Bros. Pictures tiene previsto estrenar "Cumbres borrascosas" el 12 de febrero de 2026, justo para la temporada de San Valentín.

Ficha técnica de “Cumbres borrascosas” (2026)