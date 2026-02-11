El regreso de “Cumbres borrascosas”, la historia que genera el debate: ¿romance o pesadilla emocional?

Escuchar
Margot Robbie interpreta a Catherine Earnshaw, una mujer atrapada entre las comodidades de su clase y una atracción prohibida que desafía las jerarquías sociales.
Por Oscar García

Una de las confusiones más persistentes alrededor de “Cumbres borrascosas” es tomarla por una historia de amor. El malentendido es tan extendido que incluso su próxima adaptación, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, se anuncia en el tráiler como “la más grandiosa historia de amor de todos los tiempos”, con letras grandes que ocupan casi toda la pantalla para remarcar bien el asunto. Y para añadir más azúcar, su estreno internacional se programó para el 12 de febrero, bien pegado al Día de San Valentín.

