El regreso de “Cumbres borrascosas”, la historia que genera el debate: ¿romance o pesadilla emocional?

Una de las confusiones más persistentes alrededor de “Cumbres borrascosas” es tomarla por una historia de amor. El malentendido es tan extendido que incluso su próxima adaptación, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, se anuncia en el tráiler como “la más grandiosa historia de amor de todos los tiempos”, con letras grandes que ocupan casi toda la pantalla para remarcar bien el asunto. Y para añadir más azúcar, su estreno internacional se programó para el 12 de febrero, bien pegado al Día de San Valentín.

Es cierto que la historia imaginada por Emily Brontë ha inspirado no pocas telenovelas, como la mexicana “Encadenados”, con todas las libertades “literarias” que eso suele implicar. Pero basta una relectura mínima para advertir que lo que domina el vínculo entre Catherine y Heathcliff, los atormentados protagonistas de esta historia, no es exactamente el romance, sino una combinación de amor tóxico, dependencia exaltada, violencia emocional e incluso deseo de destrucción mutua.

Emily Brontë publicó “Cumbres borrascosas” bajo el seudónimo de Ellis Bell. Murió a los 30 años sin saber que su libro sería de los más leídos en lengua inglesa. / Culture Club

Desde los primeros avances, la adaptación de Emerald Fennell —la misma directora de “Promising Young Woman” (2020) y “Saltburn” (2023)— ya había despertado polémica. Las decisiones de cásting han sido especialmente cuestionadas, en particular la elección de Jacob Elordi como Heathcliff, un personaje cuya etnicidad es uno de los grandes enigmas de la novela: descrito como de piel oscura y asociado a orígenes gitanos o extranjeros. También ha generado debate la edad de Margot Robbie, pues en el libro Catherine no supera los veinte años, mientras que la actriz ya transita con suficiencia la base tres. A ello se suman las críticas al tráiler por su tono excesivamente sensual y el temor persistente de que esta versión termine traicionando el espíritu oscuro del original para convertirlo, una vez más, en un romance estilizado.

La polémica, en realidad, está asociada al nombre de “Cumbres borrascosas” casi desde su publicación, en 1847. En su momento, la novela fue recibida con escándalo por una crítica victoriana que no sabía muy bien cómo leer una historia tan retorcida. Una reseña aparecida en “Graham’s Lady Magazine” en el siglo XIX se preguntaba, con evidente horror: “Cómo un ser humano pudo haber intentado escribir un libro como el presente sin cometer suicidio antes de terminar una docena de capítulos es un misterio. Es un compuesto de depravación vulgar y horrores antinaturales”.

El “North British Review” fue todavía más lapidario: “En ‘Cumbres borrascosas’ se magnifican mil veces todos los defectos de ‘Jane Eyre’ [escrita por Charlotte Brontë, hermana de Emily], y el único consuelo que nos queda al reflexionar sobre ella es que nunca será leída por todo el mundo”. Una predicción que, casi dos siglos después, resulta difícilmente más equivocada.

Una escritora enigmática

El libro fue mejor recibido con el paso del tiempo, a medida que se conocían más detalles sobre la vida de su autora. Emily Brontë había nacido en 1818 en los páramos ventosos de Yorkshire, hija de un párroco, y murió de tuberculosis a los treinta años. Escritora, al igual que sus hermanas Charlotte y Anne, fue una mujer reservada, de vida aislada, que pasó buena parte de su infancia refugiada en mundos imaginarios tras la muerte temprana de su madre. Como recordó alguna vez Mario Vargas Llosa, resultaba casi inconcebible que una joven de existencia tan retraída —a la que no se le conocieron maridos ni amantes— fuera capaz de escribir una novela que describe con tanta audacia los tormentos y los goces de una pasión como la de Catherine y Heathcliff.

Jacob Elordi y Margot Robbie protagonizan esta historia sobre amores tóxicos, racismo y diferencias de clases, con matices góticos y hasta de terror sobrenatural.

En una lectura más contemporánea, el escritor Jeremías Gamboa —quien incluso ha utilizado “Cumbres borrascosas” como texto guía en cursos de literatura del siglo XIX— propone entender la novela como una suerte de reverso oscuro de la tradición victoriana. “Si George Eliot y Jane Austen representan el mundo diurno, ordenado, con una organización de los sentimientos y de los afectos a través de los rituales de la sociedad victoriana, “Cumbres borrascosas” es como el lado B, oscuro y expresionista de toda esa sociedad. Es la cara oscura de la luna”, señala. Para Gamboa, lo que une a Catherine y Heathcliff no son propiamente afectos, sino “apegos, pasiones, sensaciones casi simbióticas”, una relación que se mueve entre lo fraternal, lo fantasmal y lo bestial. Y añade que “el ambiente gótico de la novela realmente anticipa mucha de la literatura que se está escribiendo en los últimos años en América Latina”.

La versión más conocida de “Cumbres borrascosas” es la de 1939, con el gran Laurence Olivier en el papel de Heathcliff y Merle Oberon como Catherine. Es una historia de amor.

Existen más de quince adaptaciones cinematográficas de “Cumbres borrascosas”, una cifra que habla por sí sola de la persistencia casi obsesiva de esta historia. Ni siquiera el Perú fue ajeno a ese impulso por recontarla. El 11 de noviembre de 1963 se estrenó en el canal 4 la versión peruana de la novela de Brontë, en un formato hoy casi impensable: un programa transmitido íntegramente en vivo, en una época en la que todavía no existían los videotapes. Se emitía a las 3:30 de la tarde y tenía como protagonistas a Ricardo Blume, en el papel de Heathcliff, y Saby Kamalich, como Catherine. Seis años después, la dupla haría historia en la recordada “Simplemente María”. La dirección estuvo a cargo del experimentado Carlos Gassols, en una adaptación de la que hoy no queda registro audiovisual. Es una versión fantasmal, como la novela misma.

Ricardo Blume protagonizó una versión de la novela de Brontë en 1963, hecha para la televisión y transmitida en vivo y en directo. / EL COMERCIO

Las primeras reacciones a la película de Fennell han sido entusiastas, aunque conviene no apresurarse. No es la primera vez que las reseñas iniciales de una película esperada resultan celebratorias antes de matizarse con el paso de los días. La crítica Anne Thompson (IndieWire) ha pronosticado que la película “abrirá con fuerza y se disparará en taquilla”, y ha señalado además que se trata de “una película deslumbrante y emocionante que complacerá al público”; mientras que el analista Scott Mendelson elogió su despliegue visual y su estilo de gran presupuesto. Otras voces, como la de Brandon Norwood, introdujeron un matiz de cautela —“un poco larga”—, pese a destacar la química “explosiva” de sus protagonistas. Al mismo tiempo, la película sigue despertando escepticismo entre los puristas de Brontë. Casi dos siglos después, la novela no deja indiferente a nadie. //