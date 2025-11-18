El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Christian Ysla.

―¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Descansar.

―¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Que mi vida continúe, tal y como está.

―¿Cuál es el rasgo que más te define?

Que me apasiona mi trabajo.

―¿Cuál consideras tu peor defecto?

Que a veces me apasiono demasiado.

―¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Perder a mi familia.

―¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Vivir de la actuación.

―¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Ser incompetentes y soberbios a la vez.

―¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Platitaaaa” y “perfecto”.

―¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Vivir de lo que me gusta hacer.

―¿En qué ocasiones mientes?

Cuando un colega me pregunta qué tal me pareció su obra y fue muy mala.

―¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Muchas veces. La última fue durante la función de “Payapaluza”. Vi al público y me sentí pleno.

―¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Lamentablemente, el celular.

―¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi formación como actor y la educación de mi hija.

―¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Que se pueda poner en el lugar del otro.

―¿Cómo te gustaría morir?

En mi cama, rodeado de mi familia.

―Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿qué crees que sería?

Mi esposa.

―¿Qué talento especial te gustaría tener?

Tocar algún instrumento musical.

―¿Quién es tu escritor favorito?

Hernán Casciari.

―¿Qué persona viva te parece despreciable?

La mayoría de los políticos peruanos. //